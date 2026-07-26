ضبط مليونين و71 ألف قرص مهلوس بالجزائر العاصمة

نجحت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة، في عملية نوعية نفذت الأسبوع الماضي، من ضبط 2 مليون و71 ألف قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابالين مع توقيف 9 أشخاص من بينهم امرأة، ينتمون لشبكة إجرامية خطيرة، مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية.

ووفقا لما أفاد به بيان الشرطة الأحد 26 جويلية، العملية التي نفذها أفراد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، جاءت بعد استغلال عملياتي وأبحاث ميدانية، أفضت إلى إحباط مخطط إجرامي لهذه الشبكة الإجرامية التي كانت بصدد التحضير لترويج كميات معتبرة من المؤثرات العقلية.

وتمكن محققو الفرقة من تحديد هويات عناصرها وتوقيفهم تباعا وضبط كمية المؤثرات على مستوى الضاحية الغربية للعاصمة.

لتمكن العملية من ضبط مليوني و17 ألف قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابالين، وحجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 1 مليار و697 مليون سنتيم من عائدات الترويج. إضافة إلى 6 مركبات، من مختلف الأصناف، كانت تستعمل في نقل المخدرات.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص سيدي امحمد.