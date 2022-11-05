ضبط مواد فاسدة موجهة لإنتاج العصائر و”الشيبس” بوهران

المنتجات كانت توضب في ورشة سرية

مكنت عملية مداهمة قام بها عناصر الدرك الوطني بمسرغين في ولاية وهران الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط ورشة غير شرعية، منتجاتها موجهة بشكل واسع لفئة الأطفال، وذلك بعد العثور داخلها على كميات معتبرة من مواد أولية وأخرى من صنعها منتهية الصلاحية، ناهيك عن نشاطها في الخفاء خارج الإطار القانوني والرقابي الضابط لقواعد إنشاء المنشآت المصنفة.

وحسب النقيب يحياوي منور، فإن هذه العملية تمت بناء على معلومات وردت إلى فرقة الدرك الوطني بمسرغين، كتيبة السانيا، مفادها وجود ورشة سرية تعمل في إنتاج وتعليب مواد استهلاكية ومشروبات غير غازية، لتتم بعد التحقق من المعلومة واستيفاء جميع الإجراءات القانونية مداهمة الورشة موضوع البلاغ، والكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بمسرغين، وهذا برفقة ممثلين عن الجهات المعنية، وبعد مراقبة وتفتيش الورشة تمت معاينة وحجز آلتين كانتا تستعملان في التحميص، معدات أخرى كانت تستغل في عمليات توضيب وإعداد مادة الشيبس، بالإضافة إلى معاينة كمية معتبرة من مادة الفول السوداني المحمص والمعلب منتهي الصلاحية، مشروبات غير غازية هي الأخرى منتهية الصلاحية، 25 كيسا من الذرة المنفوخة، 55 وحدة من منتجات تجاوزت مدة الصلاحية للاستهلاك، 41 كيسا من الفشار الجاهز، 425 قارورة من العصائر من نوع نبراس من مختلف السعات.

وبناء على ما سلف ذكره، فقد رفعت ضد صاحب الورشة جملة من المخالفات، تمثلت في جنحة الغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان مخصصة للاستهلاك البشري، جنحة محاولة خداع المستهلك، جنحة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية وجنحة عدم امتلاك رخصة منشأة مصنفة، ليتم في نهاية التحقيق إنجاز ملف قضائي ضد المعني، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا.