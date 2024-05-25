-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

الشروق الرياضي
  • 127
  • 0
ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا
الأرشيف

ضبط اتحاد الكرة الجزائري موعد سفرية المنتخب الوطني نحو العاصمة الأوغندية كامبالا.

ويُواجه “الخضر” المُضيّف الأوغندي مساء العاشر من جوان المقبل، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويشدّ وفد “محاربي الصحراء” الرّحال جوّا نحو كامبالا في الثامن من جوان المقبل، على متن طائرة خاصّة.

وقبل ذلك مساء السادس من جوان المقبل، يتبارى رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع الضيف فريق غينيا كوناكري، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

مقالات ذات صلة
ضرورة إبراز الكفاءات الجزائرية ومواكبة تطور كرة القدم في العالم

ضرورة إبراز الكفاءات الجزائرية ومواكبة تطور كرة القدم في العالم

أوغندا تستدعي 28 لاعبا تأهّبا لِمُواجهة الجزائر

أوغندا تستدعي 28 لاعبا تأهّبا لِمُواجهة الجزائر

الديون السابقة تثقل ميزانية الفاف.. وحديث عن تجاوزات قانونية

الديون السابقة تثقل ميزانية الفاف.. وحديث عن تجاوزات قانونية

هذا هو منافس أوكيجة وقيطون في المواجهتَين الفاصلتَين

هذا هو منافس أوكيجة وقيطون في المواجهتَين الفاصلتَين

بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”

بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”

نادي ضمك يعلن استدعاء زغبة لمواجهتي غينيا وأوغندا

نادي ضمك يعلن استدعاء زغبة لمواجهتي غينيا وأوغندا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد