ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

ضبط اتحاد الكرة الجزائري موعد سفرية المنتخب الوطني نحو العاصمة الأوغندية كامبالا.

ويُواجه “الخضر” المُضيّف الأوغندي مساء العاشر من جوان المقبل، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويشدّ وفد “محاربي الصحراء” الرّحال جوّا نحو كامبالا في الثامن من جوان المقبل، على متن طائرة خاصّة.

وقبل ذلك مساء السادس من جوان المقبل، يتبارى رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مع الضيف فريق غينيا كوناكري، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.