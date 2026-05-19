ضبط نحو 10 أطنان من “الشمّة” المقلّدة في بومرداس (فيديو)

"مصنوعة باستعمال مواد مغشوشة وسامة"

أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، بشبكة إجرامية تنشط في تقليد صناعة تبغ “الشمّة”. باستعمال مواد مغشوشة وسامّة، داخل ورشة سريّة بولاية بومرداس.

ونُفّذت عملية الضبط، حسب ما أفاد به بيان للشرطة الجزائرية يوم الثلاثاء، عقب تفطن أفراد المصلحة المركزية لنشاط الشبكة الإجرامية.

وعلى إثر ذلك، تمت مداهمة موقع الورشة، وتوقيف شخصين من عناصر الشبكة الإجرامية في حالة تلبّس بصناعة التبغ، حسب ما يظهره مقطع فيديو أرفق بالبيان.

وأسفرت العملية عن ضبط 9 أطنان و700 كلغ من مادة التبغ المغشوشة. إضافة إلى حجز آلات صناعية، ولوازم للتعبئة والتغليف، بقيمة مالية تقدر بأزيد من 15 مليار سنتيم.