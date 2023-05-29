ضبط هواتف قادرة على اختراق الاتصالات اللاسلكية بالشلف

الأجهزة المحظورة كانت معروضة للبيع على "فايسبوك"

أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف شخصا يبلغ من العمر 29 سنة بحوزته 27 جهاز اتصال لاسلكي رقمي متطور بقدرته الجوسسة واختراق شفرات أجهزة الاتصال اللاسلكية.

كما أن هذه الأجهزة في حال استعمالها، تظهر صاحبها وكأنه عنصر أمن، ما يسهل عمليات النصب والاحتيال على المواطنين.

الموقوف كان يقوم بالترويح لها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تمّ الإيقاع به حسب ما كشفته لـ”الشروق”، الملازم الأول وهيبة مزاري رئيسة خلية الإعلام والعلاقات العامة بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف، إثر متابعة الفرقة التقنية لنشاط الشبكات الإجرامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت عملية ترويج أجهزة ممنوعة التداول عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، فتعامل عناصر الفرقة مع صاحب الحساب على أساس أنهم زبائن ويرغبون في اقتناء مجموعة من هذه الأجهزة المتطورة، وتم استدراج الرأس المدبر إلى محطة القطارات بعاصمة الولاية، حيث جرى توقيفه متلبسا وبحوزته 20 جهاز هاتف نقال محظور من صنع أجنبي، مزود بهوائيات محظورة بجميع لواحقها، وبعد إتمام التحقيق كشف عن سبعة هواتف أخرى بمنزله ليتم تحويله إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الشلف، عن قضية عرض وترويج أجهزة هواتف نقالة مزودة بهوائيات غير معتمدة محظورة للبيع في الجزائر.