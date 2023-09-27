ضبط 184 قنطار من الدجاج موجهة للمضاربة

كانت مخزنة داخل مستودع بالمسيلة

حجزت مصالح أمن دائرة سيدي عيسى في المسيلة، 184 قنطار و44 كلغ من الدجاج الموجه للمضاربة، عشية المولد النبوي الشريف، مخزنة بمستودع مزود بغرف تبريد.

وجاء في بيان صدر الثلاثاء عن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي عيسى، أن المصالح المذكورة، انتقلت إلى مستودع مملوك للمدعو “و.م”، مزود بغرف تبريد وتخزين اللحوم البيضاء، أين جرى ضبط 184 قنطار و44 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج) ومعدات للذبح والتخزين، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بعلامة تجارية مقلدة تبعث على الاعتقاد بأن السلع خضعت إلى الرقابة الرسمية، وبعد المراقبة البيطرية، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك، وقد أسفر التحقيق عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

وأضاف المصدر ذاته، انه جرى الثلاثاء تقديم الأطراف ومتابعتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة، وجنحة محاولة مخادعة المستهلك في نوع ومصدر السلع عن طريق وضع بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود مراقبة رسمية لم توجد بالنسبة للمتهمين الأول “و.ع”، والثاني “و.م”، وجنحة الاشتراك في المضاربة غير المشروعة بالنسبة للمتهم الثالث. وأحيل المشتبه بهم على قاضي الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، الذي قرر تأجيل القضية إلى جلسة يوم 4 أكتوبر الداخل، وأمر بإخضاع المتهم الثالث لالتزامات الرقابة القضائية، وإيداع باقي المتهمين رهن الحبس المؤقت.