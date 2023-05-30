ضبط 2400 قنطار من التفاح المعد للمضاربة بباتنة

مديرية أملاك الدولة تبيع المحجوزات بالمزاد العلني

بادرت المصالح المختصة لمديرية أملاك الدولة، لولاية باتنة، عملية البيع عن طريق المزايدة، لكميات التفاح المحجوزة قبل فترة، في سوق خاص للجملة، مخزنا في غرف التبريد، والمقدرة بـ2400 قنطار، وبقيمة تقارب 12 مليار سنتيم.

وخضعت عملية البيع بالسعر السائد خلال فترة الإيداع في غرف التبريد، في حين ستحفظ القيمة المالية للمبيعات في حساب خاص، في انتظار ما تسفر عليه قرارات العدالة في الأيام المقبلة، حيث سيتم تحويل الأموال للدولة في حال نفاذ الحكم، أو إرجاعه لصاحبه في حال تبرئته من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالمضاربة، بعد الاستئناف.

وكانت مصالح الدرك الوطني وضعت اليد على هذه الكميات خلال تفتيش مخازن تبريد بالسوق الخاص، الكائن بمنطقة ذراع بن صباح، فأوقفت شخصين واستدعت آخرين للتحقيق الذي حول لمصالح العدالة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، أمر بإيداع صاحب السوق وشريكه الحبس بعقوبة 10 سنوات وغرامة مليوني دينار جزائري لكل واحد منهما، فيما أدانت شخصين فارين بعقوبة 20 سنة نافذة وغرامة مليوني دينار جزائري، مع الشطب من السجل التجاري وغلق المحلات المستودعات.