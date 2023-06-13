ضبط 3 محاولات للغش في البكالوريا بتيارت

سجّل مجلس قضاء تيارت 3 محاولات للغش وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن النائب العام المساعد بالمجلس عبد الوهاب كعبش.

ويتعلق الأمر بمحاولة تسريب موضوع مادة التربية الإسلامية شعبة الآداب والفلسفة عبر تطبيق ماسنجر. من قبل مترشحين بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة.

أما محاولة الغش الثالثة فقد سُجّلت باختصاص محكمة تيارت. حيث تم ضبط أحد المترشحين بصدد تسريب موضوع للامتحان باستعمال هاتفه الذكي وساعة مزودة بتقنية البلوتوث.

وقد فتحت النيابة بكل من محكمتي قصر الشلالة وتيارت، تحقيقات حول الوقائع، حيث سيمثل المتّهمون فور انتهائها، يضيف المصدر.