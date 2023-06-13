-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يصل إلى روسيا في زيارة دولة تدوم 3 أيام (فيديو)
الجزائر

ضبط 3 محاولات للغش في البكالوريا بتيارت

الشروق أونلاين
  • 235
  • 0
ضبط 3 محاولات للغش في البكالوريا بتيارت
أرشيف
البكالوريا

سجّل مجلس قضاء تيارت 3 محاولات للغش وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن النائب العام المساعد بالمجلس عبد الوهاب كعبش.

ويتعلق الأمر بمحاولة تسريب موضوع مادة التربية الإسلامية شعبة الآداب والفلسفة عبر تطبيق ماسنجر. من قبل مترشحين بدائرة اختصاص محكمة قصر الشلالة.

أما محاولة الغش الثالثة فقد سُجّلت باختصاص محكمة تيارت. حيث تم ضبط أحد المترشحين بصدد تسريب موضوع للامتحان باستعمال هاتفه الذكي وساعة مزودة بتقنية البلوتوث.

وقد فتحت النيابة بكل من محكمتي قصر الشلالة وتيارت، تحقيقات حول الوقائع، حيث سيمثل المتّهمون فور انتهائها، يضيف المصدر.

مقالات ذات صلة
المرضى المزمنون المعوزون يناشدون رفع التجميد عن بطاقات الشفاء

المرضى المزمنون المعوزون يناشدون رفع التجميد عن بطاقات الشفاء

المغرب يلوّح بورقة المهاجرين والغاز سلاح إسبانيا

المغرب يلوّح بورقة المهاجرين والغاز سلاح إسبانيا

نهاية جدل الحصانة البرلمانية وتمرير النظام الداخلي سبتمبر المقبل

نهاية جدل الحصانة البرلمانية وتمرير النظام الداخلي سبتمبر المقبل

هذه أبرز 10 مدن ساحلية لقضاء عطلة الصيف في الجزائر

هذه أبرز 10 مدن ساحلية لقضاء عطلة الصيف في الجزائر

والي الجزائر يتفقد جاهزية 3 مشاريع ضخمة

والي الجزائر يتفقد جاهزية 3 مشاريع ضخمة

الأضحية من الموال إلى المواطن لكسر الأسعار

الأضحية من الموال إلى المواطن لكسر الأسعار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد