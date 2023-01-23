ضبط 381 سيارة محل بحث من الأنتربول بالجزائر عام 2022

تم خلال سنة 2022 توقيف 381 مركبة بالجزائر كانت محل بحث من طرف الأنتربول. حسب ما كشفه المفتش العام للأمن الوطني.

وخلال ندوة لتقييم حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لعام 2022، أكد سعيد أرزقي، الأحد، أنه وفي مجال الشرطة القضائية تم توقيف 381 مركبة محل بحث من طرف الأنتبرول.

وحول حصيلة نشاطات المكتب الوطني المركزي للأنتربول الجزائر (BCN)، خلال سنة 2022، أعلن المفتش العام للشرطة عن توقيف 42 شخصا مبحوث عنه بناء على مذكرة توقيف دولية، ورصد 92 وثيقة سفر مسروقة أو ضائعة، إلى جانب 9.454.570 عملية بحث في قاعدة معطيات الأنتربول.

وفيما يتعلق بشرطة الحدود، أحصى الأمن الوطنيدخول أكثر من 8.864.455 مسافر إلى الجزائر عبر مختلف المراكز الحدودية، من بينهم 7.316.292 مسافر جزائري و 1.548.163 أجنبي.