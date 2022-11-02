ضبط 41 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب خلال أسبوع

تمكنت مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من ضبط 41 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 01 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وكشف الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع عن ضبط كميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 41 طن.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأين وأربع قنابل تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 4 قناطير و78 كيلوغرام من الكيف المعالج، وضبطت بندقية رشاشة FMPK وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 69342 قرصا مهلوسا و839 غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 277 شخصا وضبطت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و29 مركبة و162 مولدا كهربائيا و132 مطرقة ضغط و7 أجهزة كشف عن المعادن و74,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 38 شخصا وضبط 9 بنادق صيد وكذا 85,1 قنطار من مادة التبغ و1682 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 70247 لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 519 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 217 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.