ضبط 48 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب خلال أسبوع

تمكنت مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الفارط من ضبط 48 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وكشف البيان عن ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 48 طن.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة شعبة تاوريرين بتيبازة من القضاء على إرهابيين اثنين (02) وإسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن ذخيرة ونظارتي (02) ميدان بالإضافة إلى استرجاع وتدمير لغم (01) تقليدي الصنع وكمية من مختلف المواد المتفجرة. في نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مخبأين (02) للجماعات الإرهابية و(31) كيلوغرام من المتفجرات (TNT) خلال دورية بحث وتفتيش بالمدية، فيما تم توقيف عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بجانت.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (46) تاجر مخدرات وضبطت بندقية (01) رشاشة FMPK ومسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، فيما أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (05) قناطير و (69) كيلوغرام من الكيف المعالج، وضبطت (221036) قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، وعين صالح أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (317) شخصا وضبطت (33) مركبة و(198) مولدا كهربائيا و(176) مطرقة ضغط و(14) جهاز كشف عن المعادن و(8,3) طن من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (23) شخصا وضبط (19) بندقية صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (48) طن وكذا (46) قنطار من مادة التبغ و(10453) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (49060) لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف وورقلة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 226 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 108 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني