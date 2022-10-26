ضبط 54 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب خلال أسبوع

تمكنت مفارز الجيش الوطني خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من ضبط 54 طنا من المواد الغذائية الموجهة للمضاربة والتهريب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

وكشف الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع عن ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 54,5 طن.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبليدة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 46 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 5 قناطير و58 كيلوغرام من الكيف المعالج، وضبطت 102308 قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وإيليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 79 شخصا وضبطت 39 مركبة و107 مولدات كهربائية و71 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن و23,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 29 شخصا وضبط 9 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 54,5 طن وكذا 55 قنطار من مادة التبغ و10963 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 27873 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 414 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 134 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.