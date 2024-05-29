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الجزائر

ضبط 59 كغ من الكوكايين وسلاح ناري حربي في حوزة شبكة إجرامية بالعاصمة

الشروق أونلاين
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ضبط 59 كغ من الكوكايين وسلاح ناري حربي في حوزة شبكة إجرامية بالعاصمة
أرشيف
محكمة سيدي محمد

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة يوم الأربعاء، أوامر بإيداع 3 متّهمين باستيراد المخدرات والاتجار بها، وحيازة سلاح ناري حربي، رهن الحبس المؤقت.

وتعود حيثيات هذه القضية، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة، إلى ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات ونقلها من ورقلة إلى العاصمة.

ليتمّ على إثر ذلك، فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى.

وأسفرت التحريات عن كشف شبكة تتكوّن من 9 أشخاص، بينهم 6 في حالة فرار. مع ضبط 59 كغ من الكوكايين، وسلاح ناري حربي من نوع كلاشنكوف.

وتمّ تقديم المتّهمين أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهم. بتهم استيراد المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتبييض الأموال، وحيازة سلاح ناري من الصنف الأول.

وبعد استجواب المتّهمين الثلاثة، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، يضيف بيان نيابة الجمهورية.

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