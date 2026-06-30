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الجزائر
بعد تفكيك شبكتين إجراميتين في تلمسان

ضبط 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب (فيديو)

الشروق أونلاين
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ضبط 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

تمكّنت المصالح العملياتية للأمن الوطني بتلمسان هذا الأسبوع، من ضبط ما يزيد عن 71 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب، بعد تفكيك شبكتين إجراميتين، وتوقيف 4 أشخاص من عناصرها.

ونفذت العملية الأولى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مغنية، حيث أسفرت عن ضبط 55 كلغ من الكيف المعالج، كانت مخبأة على متن مركبة المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى توقيف شريكيه في الجريمة.

في حين أسفرت العملية الثانية، المنفذة من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بتلمسان (SRLTIS)، عن ضبط:

  • 16 كلغ و550 غ من الكيف المعالج،
  • و250 غ من المخدرات الصلبة الكوكايين،

مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية. حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيلي الجمهورية لدى محكمتي مغنية وباب العسة في تلمسان، يضيف البيان.

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