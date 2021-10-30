ضبط 80 طنا من العدس داخل ورشة سرّية بأم البواقي

المحجوزات كانت ستوجه للمضاربة بعد توظيبها

تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية سيقوس وبالتنسيق مع القسم الإقليمي لمديرية التجارة بدائرة عين فكرون بولاية أم البواقي مؤخرا، من حجز كمية معتبرة من مادة العدس، تقدر بنحو 80 طنا الموجهة للاستهلاك وذلك اكتشاف ورشة سرية متخصصة في تعبئة وتوضيب المواد الغذائية بطريقة غير قانونية، وطرحها للبيع في الأسواق بغرض الاستهلاك.

وحسب الرائد فواز غزال قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون، فإن عملية حجز هذه الكمية المعتبرة من مادة العدس، قد تمت على إثر استغلال المعلومات المتوفرة بشأن وجود ورشة سرية تنشط بطريقة غير قانونية، لتوضيب المواد الغذائية، وتصفية الحبوب الجافة الموجهّة للاستهلاك، بمنطقة أولاد صخر ببلدية سيقوس، وبعد التأكد من تلك المعلومات، وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون، واستصدار إذن بالتفتيش، حيث تمت معاينة وجود منشأة عملياتية، تتمثل في مستودع مهيأة لغربلة وتنقية المنتجات المواد الغذائية، ووجود معدات وأكياس تستعمل في عملية التعبئة والتوضيب، تتمثل في ثلاث ماكينات للفرز والغربلة، وكذا 8000 بطاقة وسم، و7500 كيس فارغ بسعة 25 كلغ، تستعمل في تعبئة تلك المواد، بالإضافة غلى حجز 80 طنا من مادة العدس، بقيمة إجمالية تقارب ملياري سنتيم. وبعد إتمام إجراءات حجز تلك المواد والمعدّات.

وحوّل صاحب الورشة إلى مقر فرقة الدرك الوطني بسيقوس للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن قضية عدم امتلاك رخصة لمنشأة مصنفّة وانعدام السجل التجاري، وكذا التهرب الضريبي، والاحتكار قصد المضاربة في الأسعار، في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون.

من جهته المكلف بالإعلام بمديرية التجارة لولاية أم البواقي خالد دليليش، أكد للشروق أن التحاليل الفيزيوكميائية والمكروبيولجية لمادة العدس المحجوزة، أكدت أنها صالحة للاستهلاك، وقد جاءت عملية حجزها في إطار محاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة في مختلف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، حيث تم بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني لسيقوس، اكتشاف مستودع مخصص كورشة سرية يقوم صاحبها بتصفية وتنقية مادة العدس، وتوظيبه في أكياس، وتوجيهه للاستهلاك دون امتلاك وثائق قانونية تمكنه من ممارسة هذا النشاط.