ضجة بشأن إقرار مسحوق الحشرات كبديل مثالي للبروتين في أوروبا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إقرار الاتحاد الأوروبي لمسحوق الحشرات، خاصة الصراصير والديدان كبديل مثالي للبروتين.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقر الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تسمح باستخدام مسحوق الصراصير المنزلية ويرقات الدودة القشرية.

ودخل حيز التنفيذ، الثلاثاء 24 جانفي، قانون يسمح لمنتجي الأغذية بدمج مسحوق “الكريكيت” أو الصراصير المجمدة أو المجففة في المنتجات التي تعتمد على الدقيق.

أما يرقات الدودة القشرية، فسمح باستخدامها في الطعام منذ الخميس الماضي، وهو ما أثار جدلا عبر الشبكات.

واستهجن نشطاء إقرار الاتحاد الأوروبي لمسحوق الحشرات، وقالوا بأنها من المستقذرات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على قواعد مماثلة بشأن اعتبار الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء من أصناف الطعام للبشر.

وتبحث المفوضية الأوروبية حاليا 8 طلبات إضافية لترخيص تناول الحشرات كغذاء.

ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوروبي، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.

ووفق تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي، بيد أنها قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية.

وتعتبر الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول، حسب دراسات أوروبية.

وبدورها سمحت السلطات الصحية في إسبانيا، بطرح نوع جديد من الأطعمة، يصنع من مسحوق صراصير الليل.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن التصريح الصحي يسمح بشراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا.

وبعد المصادقة على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وساري المفعول.

وتم إدراج هذا الغذاء بناء على طلب قدمته شركة Cricket One Co. Ltd في جويلية 2019.

واعتبرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) أن الطعام المصنوع من مسحوق صراصير الليل، آمن في استخدامات مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت وأعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمكرونة والبيتزا والبطاطس المقلية.

يذكر أن دراسات علمية كانت قد أكدت أن الحشرات قد تكون البديل المثالي للبروتين، في المستقبل، لاحتوائها على عناصر غذائية عالية القيمة.