ضجة بشأن إقرار مسحوق الحشرات كبديل مثالي للبروتين في أوروبا
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إقرار الاتحاد الأوروبي لمسحوق الحشرات، خاصة الصراصير والديدان كبديل مثالي للبروتين.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أقر الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تسمح باستخدام مسحوق الصراصير المنزلية ويرقات الدودة القشرية.
conservatives: the libs want us to eat bugs
the libs: no we don’t! that’s a crazy conspiracy theory!
also the libs:https://t.co/LcDBo6n2ky
— Michael Knowles (@michaeljknowles) January 23, 2023
ودخل حيز التنفيذ، الثلاثاء 24 جانفي، قانون يسمح لمنتجي الأغذية بدمج مسحوق “الكريكيت” أو الصراصير المجمدة أو المجففة في المنتجات التي تعتمد على الدقيق.
أما يرقات الدودة القشرية، فسمح باستخدامها في الطعام منذ الخميس الماضي، وهو ما أثار جدلا عبر الشبكات.
European Union Approves Cricket
Powder As Component Of Flour-Based Foods Despite
“Inconclusive Allergy Data pic.twitter.com/6rUUYlvtpm
— Wee Cup O’Drool (@PeaceFrog67_) January 23, 2023
واستهجن نشطاء إقرار الاتحاد الأوروبي لمسحوق الحشرات، وقالوا بأنها من المستقذرات.
*⛔‼️ *الاتحاد الأوروبي يعتمد إضافة مسحوق الحشرات والديدان والخنافس والمستقذرات في عامة الأطعمة والأشربة*‼️⛔
⛔ *الكفرة الملاحدة أكلة الصراصير والمستقذرات والخنازير ينشرون ثقافتهم وأخلاقهم الدنيئة* pic.twitter.com/sUYXieNqIs
— @HUSSAM2012ND الحُسَام (@HUSSAM2012ND1) January 27, 2023
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على قواعد مماثلة بشأن اعتبار الجراد المهاجر ويرقات الدودة الصفراء من أصناف الطعام للبشر.
وتبحث المفوضية الأوروبية حاليا 8 طلبات إضافية لترخيص تناول الحشرات كغذاء.
ويجب أن يحمل غلاف الأطعمة التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد الأوروبي، على إشارة إلى ذلك، تشمل اسم نوع الحشرة.
When Angelina was saying this,you laughed.But I said,”Don’t laugh,the UN+WEF want to force feed us with bugs though it could kill people.” So are you still laughing?Maybe speak up for once?The ‘weffers’ and media are loony but determined./ALLERGY WARNING
https://t.co/94H4NL3Qtj
— (((Stockwell Day))) (@Stockwell_Day) January 23, 2023
ووفق تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي، بيد أنها قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية.
وتعتبر الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول، حسب دراسات أوروبية.
ALDI lets German customers know that “currently” there is no insect powder in its products.
From today powder of the house cricket is allowed in a variety of food products in the European Union.https://t.co/KnBeui53lB
— SuzeeB🙂 (@NatalieSuB) January 25, 2023
وبدورها سمحت السلطات الصحية في إسبانيا، بطرح نوع جديد من الأطعمة، يصنع من مسحوق صراصير الليل.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن التصريح الصحي يسمح بشراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا.
وبعد المصادقة على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وساري المفعول.
😳😡the Eu says there is NO need to put specific labelling on these foods with added cricket powder 😤🤬European Union Approves Cricket Powder As Component Of Flour-Based Foods Despite ‘Inconclusive’ Allergy Data https://t.co/N0muUpCWNZ
— Katrina Brett (@KatrinaBrett2) January 23, 2023
وتم إدراج هذا الغذاء بناء على طلب قدمته شركة Cricket One Co. Ltd في جويلية 2019.
واعتبرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) أن الطعام المصنوع من مسحوق صراصير الليل، آمن في استخدامات مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت وأعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمكرونة والبيتزا والبطاطس المقلية.
يذكر أن دراسات علمية كانت قد أكدت أن الحشرات قد تكون البديل المثالي للبروتين، في المستقبل، لاحتوائها على عناصر غذائية عالية القيمة.