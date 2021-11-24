ضجة بشأن تعرّض المتفوقة الأولى وطنيا في البكالوريا للظلم بالإقامة الجامعية

أثار خبر تعرّض الطالبة آية وصال شعيب، المتفوقة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا، للظلم في الإقامة الجامعية، ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت حدّ تدخل المديرة بالرد.

وبحسب ما تم تداوله على نطاق واسع فقد اشتكت والدة الطالبة التي كرّمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في احتفال ضخم، من الأوضاع المزرية التي تعيشها آية وصال في إقامة العالية للبنات.

وقالت الوالدة بأن ابنتها التي لمس الجميع مواهبها الفذة وذكاءها الخارق، لم تجد ما كانت تتمناه، وهي التي اختارت الدراسة في الجامعة الجزائرية وتنقلت من ورقلة إلى العالية لتثبت نفسها وتحقق أحلامها وطموحاتها.

وأضافت بأن الغرفة التي تقيم بها صادمة والماء مقطوع، فضلا عن أن الوجبات التي تقدم للطالبات ناقصة الجودة، وهي حسب ما تم تداوله مشكلة جميع الطلبة الجزائريين وليس ابنتها فقط.

تطاول، إهمال، وتنمر، وأشغال شاقة تجد وصال نفسها مطالبة بآدائها بعد يوم دراسي شاق.. هذا ما تم تسريبه على لسان والدة الطالبة، دون الحديث عن المضايقات التي تتعرض لها من زميلتها في الغرفة التي حررت شكوى ضدها تطالبها بالتنظيف، وهو ما أيدته إدراة الإقامة.

وفندت إدارة الإقامة في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك شكاوى الوالدة، واعتبرتها مجرد ادعاءات، كما أوضحت كل ما يتعلق باستقبال الطالبة وظروف إقامتها التي اختارتها بنفسها.

وفي اتصال لها مع الشروق نيوز ردت مديرة الإقامة الجامعية بالقول إن الإدارة عرضت على الطالبة غرفة فردية في بداية الأمر لمساعدتها على مواصلة مشوار تفوقها، لكن والدتها رفضت بحكم صغر سنها، وطلبت أن ترافقها طالبة أخرى.

وأكدت المديرة أن والدة الطالبة هي من اختارت الغرفة بنفسها واختارت أيضا مرافقة لابنتها، وهي طالبة تدرس سنة رابعة قسم إعلام آلي، كما نفت نفيا قاطعا أن تكون هناك مشكلة انقطاع الماء.

من جانبها نشرت صفحة الإقامة على فيسبوك منشورا باسم الطالبة المقيمة مع وصال، والتي أوضحت بأن اتهامات الوالدة لا أساس لها من الصحة، وبأن شروط العيش مع شخص آخر تقتضي بعض معايير النظافة التي أهملتها حقا وصال.

وأضافت بأنها استقبلتها في غرفتها بكل حب ولكنها لم تراع تلك الشروط التي تعاقب عليها الإدارة، وكانت دامة التذمّر من الوضع وفي رأسها تدور فكرة تجميد العام الدراسي.

وتفاعل نشطاء مع القضية المثيرة للجدل، حيث ساند البعض آية وصال وعاتبوها على عدم اختيار وجهة أخرى للدراسة كبلد أجنبي مثلا، ونددوا بمعاملة النوابغ على نحو مهين، كما طالبوا بتوفير كافة شروط الراحة كي تتفرغ للدراسة فقط.

وهاجم البعض الآخر سلوكها اللامسؤول وأكدوا على أن نظافة الغرفة من واجبها وليس عملا شاقا يستحق كل هذه الضجة.