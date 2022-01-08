ضجة بشأن حذاء محمد صلاح الذهبي في أمم إفريقيا.. هذا سعره وسر الرقم 69!
أثارت شركة “أديداس” الألمانية الشهيرة، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها النقاب عن الحذاء الخاص الذي سيرتديه النجم المصري محمد صلاح لأول مرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وتداول نشطاء عبر مختلف المنصات صور الحذاء الذهبي الذي وصفوه بالتاريخي، والذي سيحمل توقيع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، على غرار كبار لاعبي العالم.
وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن حذاء صلاح مستوحى من نفس الحذاء الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم عام 2014.
حذاء محمد صلاح الجديد هو مستوحى من حذاء ليونيل ميسي في كأس العالم 2014 ..😮
ويحمل ايضا الـ رقم 69 في إشارة للهدف الذي يرغب صلاح في الوصول إليه ليصبح الهداف التاريخي لـ منتخب مصر♥👑🇪🇬 pic.twitter.com/ZjUnvS31Yt
— CRAZY MO SALAH ARmy (@Mohamed63999) January 7, 2022
وتظهر الصور تواجد علامة صلاح الشهيرة “MO” على الحذاء الأيسر، بينما يحمل الحذاء الأيمن علامة التاج الملكي، وكلاهما مطبوعتان بالذهب.
The Egyptian King 👑 The adidas Battle Pack leading the line for Mo Salah in the 2022 AFCoN 💥 The adidas X Speedflow MS.1 is available now in the world’s largest ʙᴏᴏᴛʀᴏᴏᴍ 📲
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— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) January 7, 2022
Adidas have launched a new signature boot for Mo Salah ahead of AFCON ⚡ pic.twitter.com/IubrjZyff1
— Salah Central (@SalahCentral) January 7, 2022
ويبدأ نجم ليفربول ومصر مشواره في أمم أفريقيا، حيث من المقرر أن يقود المنتخب في مباراة صعبة ضد نيجيريا، الثلاثاء المقبل.
ومن المتوقع رؤية صلاح بالحذاء الجديد “Prepare For Battle X Speedflow MS.1” في تلك المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.
وبحسب ما أفادت صحف رياضية مصرية فإن شركة “أديداس” التي ترتبط بشراكة واسعة مع صلاح، قررت بيع 1069 نسخة فقط من هذا الحذاء.
حذاء محمد صلاح موقع بأسمه من اديداس مقرر ان يتم عمل 1069نسخه من الحذاء @MoSalah pic.twitter.com/nALzijH70q
— mosalah❣️ (@w1hanysalah) January 7, 2022
وأضافت التقارير أن سبب اختيار هذا العدد المحدود للبيع، راجع إلى الرقم 69 الذي يمثل الرقم القياسي الذي يسعى النجم المصري للوصول إليه لتصدر ترتيب هدافي منتخب “الفراعنة” عبر تاريخه.
صور حذاء #محمد_صلاح الجديد في كأس أمم أفريقيا والذي يحمل رقم 69 في إشارة للهدف المنتظر للفرعون المصري مع الفراعنة ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب 👑🇪🇬 pic.twitter.com/iPxTLu5fw5
— ElwatanSport (@Elwatan_Sport) January 7, 2022
وبحسب التقديرات الأولية سيباع الحذاء في إنجلترا ومختلف بلدان العالم بقيمة 220 جنيهاً استرلينياً وهو ما يعادل 4700 جنيه مصري أو 1094 درهماً إماراتياً.
– تصميم حذاء محمد صلاح مشابه لذلك الذي ارتداه ليونيل ميسي في كأس العالم 2014 مع منتخب الأرجنتين.
– من المرجح أن يكون سعر الحذاء بـ220 جنيه إسترليني أي ما يساوي 4700 جنيه.#كأس_أمم_أفريقيا #AFCON pic.twitter.com/VURjiJhHgT
— Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) January 7, 2022
يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 45 هدفا، خلف المتصدر، حسام حسن، صاحب الـ68 هدفا.
ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، خلال الفترة من 9 جانفي وحتى 6 فيفري 2022.