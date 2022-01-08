ضجة بشأن حذاء محمد صلاح الذهبي في أمم إفريقيا.. هذا سعره وسر الرقم 69! 

أثارت شركة “أديداس” الألمانية الشهيرة، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها النقاب عن الحذاء الخاص الذي سيرتديه النجم المصري محمد صلاح لأول مرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتداول نشطاء عبر مختلف المنصات صور الحذاء الذهبي الذي وصفوه بالتاريخي، والذي سيحمل توقيع قائد المنتخب المصري محمد صلاح، على غرار كبار لاعبي العالم.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن حذاء صلاح مستوحى من نفس الحذاء الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم عام 2014.

وتظهر الصور تواجد علامة صلاح الشهيرة “MO” على الحذاء الأيسر، بينما يحمل الحذاء الأيمن علامة التاج الملكي، وكلاهما مطبوعتان بالذهب.

ويبدأ نجم ليفربول ومصر مشواره في أمم أفريقيا، حيث من المقرر أن يقود المنتخب في مباراة صعبة ضد نيجيريا، الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع رؤية صلاح بالحذاء الجديد “Prepare For Battle X Speedflow MS.1” في تلك المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

وبحسب ما أفادت صحف رياضية مصرية فإن شركة “أديداس” التي ترتبط بشراكة واسعة مع صلاح، قررت بيع 1069 نسخة فقط من هذا الحذاء.

وأضافت التقارير أن سبب اختيار هذا العدد المحدود للبيع، راجع إلى الرقم 69 الذي يمثل الرقم القياسي الذي يسعى النجم المصري للوصول إليه لتصدر ترتيب هدافي منتخب “الفراعنة” عبر تاريخه.

وبحسب التقديرات الأولية سيباع الحذاء في إنجلترا ومختلف بلدان العالم بقيمة 220 جنيهاً استرلينياً وهو ما يعادل 4700 جنيه مصري أو 1094 درهماً إماراتياً.

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب قائمة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 45 هدفا، خلف المتصدر، حسام حسن، صاحب الـ68 هدفا.

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، خلال الفترة من 9 جانفي وحتى 6 فيفري 2022.