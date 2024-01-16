ضجة بعد تداول فيديو لمصري يتحرش بسائح كوري.. والداخلية توضح!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن مواطن مصري تحرش بسائح كوري داخل مقبرة أثرية، بعد تداول فيديو مشين وثقه الضحية.

وبحسب ما أوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها الاثنين فإن مقطع تعرض سائح كوري الجنسية لمحاولة تحرش بمنطقة مقابر أثرية، قديم، وسبق تداوله عام 2022.

وأضاف البيان: “أنه خلال شهر أفريل عام 2022، تقدم الكوري المذكور ببلاغ، لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، تضرر خلاله من أحد الأشخاص لمحاولته التحرش به بمنطقة مدافن قايتباى”.

كما أوضح أنه تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه “مزدوج الجنسية”، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات، وأنه متواجد حاليًا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذًا للحكم.