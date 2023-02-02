ضجة داخل أكبر قناة إخبارية فرنسية بسبب صحفي مغربي

أوقفت قناة “BFMTV” التلفزيونية الفرنسية، الصحفي المغربي رشيد مباركي، بسبب شكوك حول وجود تأثير خارجي على المواد الإخبارية التي يقدّمها.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن موقع بوليتيكو المحلي، إن إدارة القناة الإخبارية الأكثر شعبية في فرنسا، قررت فتح تحقيق حول مصدر مواد إخبارية بثّها المذيع من دون الرجوع إلى مسؤوليه في القناة.

وأكدت إدارة القناة الفرنسية أن تحقيقا داخليا “قد أطلق بالفعل منذ أكثر من أسبوعين، بعد ورود معلومات بخصوص أحد صحفييها”. مؤكدة أن المعني قيد التوقيف عن العمل في الوقت الحالي.

وتتعلق الأخبار محلّ الشكوك في “BFMTV”، بتقرير حول منتدى اقتصادي بين المغرب وإسباني تمّ تنظيمه في جوان الماضي. حيث قام الصحفي المغربي ببثّه في نشرة الأخبار الليلية التي يقدّمها.

واعتبرت نقابة الصحفيين التابعة للقناة من جهتها، أن الحادثة تمثل “وقائع خطيرة وغير مقبولة. في حالة ثبوت كونها صحيحة”.