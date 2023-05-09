ضجة عبر الشبكات بسبب مطعم يمنع دخول المحجبات!

أثار مقطع فيديو متداول عبر الشبكات ضجة واسعة في مصر بسبب مطعم يمنع دخول المحجبات، ما استدعى الجهات المختصة لفتح تحقيق حول هذه الممارسات.

وتناقل نشطاء فيديو لفتاتين تتهمان إدارة أحد المطاعم بأنه بعد حجزهن طاولة لـ15 شخصا وحضورهن إلى المكان، نُقِلوا من داخل المطعم إلى طاولة في الخارج، ليتم بعد ذلك طردهن بسبب إرتداء بعض الفتيات بالمجموعة للحجاب، بحسب زعمهن.

وعلقت الطبيبة عهود محمد التي كانت من الشلة بالقول إنها “كانت تحتفل بعيد ميلادها، لذلك حجزت في المطعم لـ15 شخصا، حتى تقضي يوما مميزا مع صديقاتها”، حسب ما أفاد موقع القاهرة 24.

وأضافت: “جئنا في الموعد، دخلنا إلى المطعم وجلسنا، ولاحقا طردونا بسبب الحجاب، فاحتججنا بأنه لم يبلغنا أي شخص بهذا الشرط، ليعلمونا أنها قوانين المطعم وأنه خطأ الشخص الذي حجز لكم من دون إعلامكم بالأمر”.

وتابعت أنه “عندما حاولنا التفاهم معهم، هددونا بالأمن، وكانت المعاملة سيئة جدا”.

ونقل موقع المصري اليوم عن رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، محمد عامر، تأكيده أنه لا يوجد تمييز بأي منشأة فندقية بسبب الملابس أو الحجاب.

وأشار إلى أن “وزارة السياحة تابعت مشهد منع المحجبات من دخول مطعم سياحي شهير وطردهن، وجرى توجيه لجنة للتأكد من الواقعة”.

ونقل موقع المصري اليوم حديث عامر الذي جاء ضمن مداخلة تلفزيونية على “القاهرة والناس”، مساء الاثنين، أن “لجنة للتحقيق في الموضوع توجهت للمنشأة”.

وشدّد على أنه “لم يتقدم أحد بأي شكوى للوزارة، ولكن التحرك من دور الوزارة الانضباطي للتأكد من الواقعة”.

ولفت إلى أنه في “حال ثبوت صحة منع المحجبات سيكون هناك قرارات تصل لغلق المنشأة وإيقاف المدير وهذه العقوبات تكون إدارية”.

وأشار إلى أن كل المنشآت الفندقية ملتزمة بتعليمات وقوانين وزارة السياحة وهناك لجان تمر للتأكد من تطبيق التعليمات ومن الممكن أن يكون هناك حالات فردية تخرج عن هذه التعليمات.

المصدر: الحرة