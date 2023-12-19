ضجة عبر الشبكات بعد موافقة بابا الفاتيكان رسميا على مباركة “الأزواج المثليين”

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات الساخرة والغاضبة بعد موافقة بابا الفاتيكان رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، الاثنين، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا يجب أن يخضعوا “لتحليل أخلاقي شامل”، كي يتلقوا مباركة الكنيسة، الأمر الذي أثار جدلا وسخرية واسعة.

وغم أن الوثيقة تشير إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة، بين رجل وامرأة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات “لا ينبغي رفضها تماما”.

وقدم الفاتيكان تعريفا شاملا لمصطلح “البركة” في الكتاب المقدس، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يبحثون عن علاقة مع الله، ويبحثون عن محبته ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا “لتحليل أخلاقي شامل” كشرط مسبق للحصول عليها.

واعتبرت الوثيقة أن “البركة تمنح الناس وسيلة لزيادة ثقتهم في الرب، وأن طلبها يعبر عن الانفتاح على السمو والرحمة والقرب من الله.. إنها بذرة الروح القدس التي يجب رعايتها لا إعاقتها”.

ويأتي إصدار الوثيقة، بعد يوم من مباركة قس في كنيسة بروتستانتية بإنجلترا، اتحاد كاهنتين تعملان في نفس الكنيسة.

وركعت الكاهنتان أمام القس، كانون أندرو دوتشين، الذي رفع رأسيهما وهو يوجه “الشكر لكاثرين وجين، على ما يتشاركن من حب وصداقة، والتزام كل منهما تجاه الأخرى”.