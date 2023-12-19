ضجة عبر الشبكات بعد موافقة بابا الفاتيكان رسميا على مباركة “الأزواج المثليين”
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات الساخرة والغاضبة بعد موافقة بابا الفاتيكان رسميا على السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، الاثنين، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا يجب أن يخضعوا “لتحليل أخلاقي شامل”، كي يتلقوا مباركة الكنيسة، الأمر الذي أثار جدلا وسخرية واسعة.
Pope Francis has formally approved letting priests bless same-sex couples, the Vatican announced Monday. AP’s Nicole Winfield explains what the radical shift in policy means for the Catholic Church. pic.twitter.com/ZC3aCFrI02
— The Associated Press (@AP) December 18, 2023
صباح الخير ..
الكنيسة الكاثوليكية تبارك زواج المثليين
ولكن لا تسمح بطلاق الطبيعيين
لانه مخالف لتعاليم الكتاب المقدس pic.twitter.com/1CcPt8Y80T
— abonadim😛مرشدعام العلمانيين😛 (@abonadim1st) December 19, 2023
وغم أن الوثيقة تشير إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة، بين رجل وامرأة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات “لا ينبغي رفضها تماما”.
HAS POPE FRANCIS CHANGED THE CHURCH’S TEACHING ABOUT MARRIAGE?
There has been a whole lot of confusion since the publication of Vatican Document “Fiducia supplicans” in which Pope Francis said that priests can bless same-sex couples. The confusion is quite anticipated and… pic.twitter.com/zIPTJ1iWn4
— Ugochukwu Ugwoke, ISch (@FrUgochukwu) December 19, 2023
وقدم الفاتيكان تعريفا شاملا لمصطلح “البركة” في الكتاب المقدس، لافتا إلى أن الأشخاص الذين يبحثون عن علاقة مع الله، ويبحثون عن محبته ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا “لتحليل أخلاقي شامل” كشرط مسبق للحصول عليها.
في سابقة هي الأولى من نوعها،
كنيسة انجلترا تبارك زواج المثليين بعد بابا الفاتيكان!
مستشهدين:
“لأني أنا الرب أحب العدل وأكره الظلم”
حيث نالت كاهنتان مثليتان بركة الرب في زواجهما🏳️🌈
هل نجد تحديث ديني من هيئة كبار العلماء والأزهر والنجف يشبه المسيحي في الإسلام يبيح زواج المثليين!؟… pic.twitter.com/9yiCCPXQ1I
— طارق بن عزيز (@t_alaziz) December 19, 2023
واعتبرت الوثيقة أن “البركة تمنح الناس وسيلة لزيادة ثقتهم في الرب، وأن طلبها يعبر عن الانفتاح على السمو والرحمة والقرب من الله.. إنها بذرة الروح القدس التي يجب رعايتها لا إعاقتها”.
ويأتي إصدار الوثيقة، بعد يوم من مباركة قس في كنيسة بروتستانتية بإنجلترا، اتحاد كاهنتين تعملان في نفس الكنيسة.
Church of England blesses same-sex couples for the first time, but they still can’t wed in churchhttps://t.co/C5PhCJBLeH pic.twitter.com/UBmBrWNTcc
— The Washington Times (@WashTimes) December 17, 2023
وركعت الكاهنتان أمام القس، كانون أندرو دوتشين، الذي رفع رأسيهما وهو يوجه “الشكر لكاثرين وجين، على ما يتشاركن من حب وصداقة، والتزام كل منهما تجاه الأخرى”.