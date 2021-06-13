ضجة عقب انتشار صورة مارك زوكربرغ رفقة نتنياهو.. والحقيقة!

بالتزامن مع تنديد الفلسطينيين بانحياز فيسبوك للصهاينة

أثار انتشار صورة لمؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربرغ رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرا، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر زوكربرغ في الصورة محل الجدل بلباس عسكري إسرائيلي إلى جانب نتنياهو، وانتشرت بالتزامن مع تنديد الفلسطينيين بانحياز فيسبوك للصهاينة وفرض رقابة عليهم.

وتداول ناشطون الصورة مع القول: “حقّ على أحرار العالم أن يؤسسوا منصة عالميّة للتواصل الاجتماعي وحريّة التعبير تكون بديلاً عن فيسبوك بعد أن تبيّن أنّ مارك زوكربرغ صهيونيّ”.

وثار الكثيرون عقب انتشار الصورة، خاصة بعد المواجهات الدامية بين سكان حي الشيخ جراح والمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وفرض فيسبوك رقابة شديدة على المحتوى الفلسطيني وكل المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الصورة المتداولة لمؤسس فيسبوك رفقة نتنياهو فيما يبدو أنه مؤتمر صحافي غير حقيقية وإنما مركبة.

وجاء في التقرير أن الصورة الأصلية منشورة على موقع وكالة “فلاش 90” الإسرائيليّة للصور عام 2019، ويظهر فيها قائد أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوشافي إلى جانب نتانياهو خلال مؤتمر صحافيّ.

يذكر أن الفلسطينيين شاركوا مقاطع فيديو وصور عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تظهر فيها القوات الإسرائيلية وهي تقمع المتظاهرين بعنف، وأزيلت حسابات عن تويتر وحجب محتوى على إنستغرام، المملوك من فيسبوك، فيما قالت الشركتان في وقت لاحق أنها “أخطاء تقنية”.

وسجلت منصة “صدى سوشال” الفلسطينية التي تعنى بالدفاع عن الحقوق الرقمية للفلسطينيين، 700 انتهاك ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهر ماي الماضي.