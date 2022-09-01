ضجة في السعودية بعد الاعتداء على فتيات داخل دار أيتام (فيديو)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات وصور تظهر الاعتداء على فتيات داخل دار أيتام بالسعودية، ما أثار جدلا وانتقادات واسعة دفعت بالجهات الرسمية لفتح تحقيق.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد باشرت النيابة العامة تحرياتها بشأن ما ورد في المقاطع المصورة التي أثارت حفيظة نشطاء من داخل السعودية وخارجها.

وتصدر هاشتاغ “أيتام خميس مشيط”، أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على “تويتر” صباح الأربعاء، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، على لسان مسؤول في النيابة إنه “تم رصد مقاطع فيديو تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير (جنوب غرب) وباشرت النيابة التحقيقات”.

وشدّد المصدر على “حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويّا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة”.

وأكد أن “النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت إمارة منطقة عسير، في بيان، إن أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبد العزيز وجّه بـ”تشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص”.

وأوضحت أن هذا التوجيه جاء عقب “ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية”، من دون تفاصيل أكثر.