ضجة واسعة بشأن مشاركة 4000 جندي مغربي في قتل الفلسطينيين بغزة

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن مشاركة 4000 جندي مغربي في الحرب على غزة، بين متهجم على نظام المخزن الذي ارتمى في أحضان الصهاينة ودفع بأبناء المملكة لقتل إخوانهم الفلسطينيين، ومكذب يعتبر الأمر محاولة للتشويه لا غير.

وكان الأكاديمي المغربي محمد البطيوي، قد كشف منذ حوالي أسبوع تفاصيل مشاركة ما لا يقل عن 4000 جندي مغربي في الحرب على غزة، ليتصدر الموضوع التريند عبر مختلف الشبكات ويثير جدلا واسعا، خاصة مع تداول صورة أحدهم قيل أن القسام تحتجز جثته.

بعد تصريح محمد البطيوي أن هناك 4000 جندي مغربي يشاركون في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في غزة.

هاهي صحيفة يديعوت احرونوت تصرح بصحة المعلومة وماقاله الأكاديمي المغربي سلفاً.

الفضائح تتوالى على الزريبة بعد فضيحة الوزيرة ، ليلى بنعلي.

إن لم تستحي فاصنع ماشئت 🧐 pic.twitter.com/eUozS3zyqf — Mustapha Touka (@Mustapha_1250) June 1, 2024

حديث عن ان هذا الجندي الذي تحتجز القسام جثته مغربي من بين 4000 جندي مغربي يقاتلون الى جانب الصهـ..اينة في غزة،

لست انشفى ولكنني حزين لأرى واسمع هذه الحقائق لان الشعب المغربي الحر لا يستحق مثل هذا العار الذي الصقته بهم سلطاتهم pic.twitter.com/EfqLHaYnX2 — Algerian Revolutionary 🇩🇿 (@khairouba) June 1, 2024

وقال البطيوي أن آلاف الجنود المغاربة يشاركون في المجازر ضّد المدنيين الفلسطينيين، بموجب بند في اتفاق التطبيع بين الرباط والكيان، ُيلزم الجانب المغربي بالتعاون العسكري، فقام المخزن بنشر قوات إلى جانب الجيش الصهيوني وتحت إمرة الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: “منذ السابع أكتوبر، 2023 طالبت السلطات الصهيونية المغاربة بالمشاركة في المذابح التي تطال الشعب الفلسطيني.. وكانت وحدة مغربية متمركزة بالفعل في فلسطين المحتلة، حتى قبل طوفان الأقصى”.

وأوضح: “الأمر يتعلق بعملاء سريين اختصوا بالتجسس على الفلسطينيين في غزة، وقاموا بالإبلاغ عن

عناصر المقاومة وتنفيذ عمليات تخريبية في القطاع النازف، وقد قامت أجهزة الأمن التابعة لحماس باعتقال العديد منهم”.

تاكيدا للخبر الذى بدأ البعض يشكك فيه،

والذى نشرته عن صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية:

نقلا عن مصدر عسكري: اكثر من 4000 جندى مغربى يشاركون إلى جانب جنود الاحتلال الاسرائيلى في حربهم على غزة! 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

إن غزة العزة كاشفة

لكل من خأن وتخلى وباع وطبع وخذل وتحجج ووووو#غزه_الفاضحة pic.twitter.com/5xQfiOOIcG — مصطفى جهاد (@mustapha_djihad) June 1, 2024

وأكد البطيوي أن “نظام الرباط المحتضر يخضع لأوامر الصهاينة لضمان بقاء جيش الاحتلال في فلسطين، كما فعل المغرب قبل أربعة عقود لدى غزوه الصحراء الغربية، تحت المسمى المغلوط “المسيرة الخضراء”..”.