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ضجة واسعة بشأن مشاركة 4000 جندي مغربي في قتل الفلسطينيين بغزة

الشروق أونلاين
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ضجة واسعة بشأن مشاركة 4000 جندي مغربي في قتل الفلسطينيين بغزة

ضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن مشاركة 4000 جندي مغربي في الحرب على غزة، بين متهجم على نظام المخزن الذي ارتمى في أحضان الصهاينة ودفع بأبناء المملكة لقتل إخوانهم الفلسطينيين، ومكذب يعتبر الأمر محاولة للتشويه لا غير.

وكان الأكاديمي المغربي محمد البطيوي، قد كشف منذ حوالي أسبوع تفاصيل مشاركة ما لا يقل عن 4000 جندي مغربي في الحرب على غزة، ليتصدر الموضوع التريند عبر مختلف الشبكات ويثير جدلا واسعا، خاصة مع تداول صورة أحدهم قيل أن القسام تحتجز جثته.

وقال البطيوي أن آلاف الجنود المغاربة يشاركون في المجازر ضّد المدنيين الفلسطينيين، بموجب بند في اتفاق التطبيع بين الرباط والكيان، ُيلزم الجانب المغربي بالتعاون العسكري، فقام المخزن بنشر قوات إلى جانب الجيش الصهيوني وتحت إمرة الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: “منذ السابع أكتوبر، 2023 طالبت السلطات الصهيونية المغاربة بالمشاركة في المذابح التي تطال الشعب الفلسطيني.. وكانت وحدة مغربية متمركزة بالفعل في فلسطين المحتلة، حتى قبل طوفان الأقصى”.

وأوضح: “الأمر يتعلق بعملاء سريين اختصوا بالتجسس على الفلسطينيين في غزة، وقاموا بالإبلاغ عن
عناصر المقاومة وتنفيذ عمليات تخريبية في القطاع النازف، وقد قامت أجهزة الأمن التابعة لحماس باعتقال العديد منهم”.

وأكد البطيوي أن “نظام الرباط المحتضر يخضع لأوامر الصهاينة لضمان بقاء جيش الاحتلال في فلسطين، كما فعل المغرب قبل أربعة عقود لدى غزوه الصحراء الغربية، تحت المسمى المغلوط “المسيرة الخضراء”..”.

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