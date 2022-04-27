ضجيج الفضيحة متواصل

رئيس "الفاف" يرد على استفزازات نظيره الكاميروني

رد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، شرف الدين عمارة، على البيان الأخير للاتحاد الكاميروني، الذي جاء تعقيبا على تصريحات مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، مشيرا إلى أن ما قاله بلماضي في حواره الأخير لموقع “الفاف” لا يحمل أي إساءة للاتحاد الكاميروني ولا رئيسه صامويل إيتو، وكل ما قاله هو أن التحكيم لم يكن عادلا في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وهذه حقيقية.

وكان المنتخب الوطني قد فشل بالظفر بتأشيرة التأهل إلى “مونديال” قطر 2022، بعد خسارته في لقاء العودة أمام المنتخب الكاميروني بهدفين لهدف واحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، يوم 29 مارس الماضي، في مباراة كان بطلها الحكم الغامبي باكاري غاساما.

الجزائر أول من دعمت الكاميرون لإقامة “الكان”.. إيتو صديق ويتذكر جيدا ما قلته له

وقال عمارة في تصريحات إعلامية على هامش فعاليات دورة الصحافة الرياضية: “كي نكون واضحين في تصريح بلماضي، لا شي يسيء للاتحاد الكاميروني أو الكاميرون كدولة.. الناخب الوطني من حقه ومن حق الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن يستخدم حقه في التنديد بالتحكيم “غير العادل”، وسبق وأن قلنا إن الحكم غاساما لم يكن في مستوى الحدث كمباراة فاصلة ومؤهلة لنهائيات كأس العالم”. وبالتالي، استخدمنا حقنا وقمنا بتظلم، حيث راسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم وقدمنا شكوى في هذا الإطار”، وأضاف: “إيتو صديق وأخ ونحترم كثيرا الاتحاد الكاميروني وكل الاتحادات الإفريقية لكرة القدم، وعملنا في كل مرة في هذا الاتجاه، كنا من السباقين لدعم الكاميرون في تنظيم كأس إفريقيا، وإيتو يتذكر جيدا ما قلته له وكل الشعب الكاميروني يتذكر موقف الشعب الجزائري وقتها”، وتابع: “هناك بعض التصريحات لبلماضي أخرجت عن نطاقها، أو إن هناك سوء فهم، لكن أؤكد أنه ولا مرة أسأنا فيها للاتحاد الكاميروني أو شككنا في نزاهته”.

مستقبلي على رأس “الفاف” ستحدده الجمعية العامة

وعلق رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة على قرار المدرب جمال بلماضي، بمواصلة مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، قائلا في هذا السياق: “لقد تحدثت عن هذه النقطة في أكثر من مناسبة وألمحت إلى بقاء بلماضي مع “الخضر”، وقلت إن ما يربطه بالجزائر أكثر من مجرد عقد.. بلماضي يحب الجزائر ويحب المنتخب الوطني وهو شخص ملتزم”.

على صعيد آخر، ولأول مرة، ألمح عمارة في تصريحه، إلى إمكانية بقائه رئيسا لـ”الفاف” واستكمال عهدته بصفة عادية، مؤكدا أن الجمعية العامة في مستقبله.

وصرح عمارة: “الأمور الانتخابية وما شابه، القرار الأخير يعود إلى الجمعية العامة، وقتها سيتحدد مصيري إما البقاء أو الرحيل”، وأردف: “هناك بعض أعضاء المكتب الفدرالي قرروا البقاء في مناصبهم والبعض فضل العودة إلى منصبه الأصلي، وهذا في ما يتعلق بقانون منع ازدواجية المناصب”.

وكان الرئيس السابق لشباب بلوزداد، قد أعلن في ندوة صحفية سابقة عن استقالته من منصبه، عقب فشل “الخضر” في بلوغ “المونديال”، مشيرا – وقتها – إلى أنه يتحمل كامل مسؤولياته في ذلك، قبل أن يعود إلى منصبه –مؤقتا-، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يتراجع عن الاستقالة، محددا يوم 19 ماي القادم، موعدا لعقد أشغال الجمعية العامة العادية بغية المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية 2021، والمصادقة أيضا على استقالة الرئيس وكذلك عقد جمعية عامة استثنائية مع وجود نقطة واحدة في جدول أعمالها والمتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد لـ”الفاف”.

وأكد عمارة في ختام تصريحاته عن دعمه المطلق لفريق وفاق سطيف، الذي تمكن من تخطي عقبة الترجي التونسي وبلوغ نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ليبقى الممثل الوحيد للفرق الجزائرية في المنافسات القارية.