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جواهر

ضجّة بسبب رقص إعلامية شهيرة في باحة مسجد أثري بمصر!

جواهر الشروق
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ضجّة بسبب رقص إعلامية شهيرة في باحة مسجد أثري بمصر!

أثارت إعلامية مصرية شهيرة ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب رقصها في باحة مسجد أثري، مع تعالي الأصوات المطالبة بتدخل السلطات لمحاسبة المسؤولين على المهزلة.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد استهجن الكثيرون السماح للإعلامية مفيدة شيحة بإقامة عقد قران ابنتها بباحة مسجد محمد علي بالقلعة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين.

وتداول ناشطون فيديوهات وصور عقد القران، التي وثقت الاحتفال والرقص داخل صحن مسجد، ما أثار استياءً شديدًا، وغضبا عارما، مع تعليقات لاذعة.

وعلّق رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، عبدالرحيم ريحان، على عقد قران ابنة الإعلامية في باحة المسجد، مؤكدًا أنه “يجب محاسبة وإقصاء ومحاكمة كل المسؤولين المتورطين بهذا الحدث”.

واعتبر أن ما حدث “يعد تدنيسا وعدم احترام للدين وازدراء للإسلام بشكل كامل”.

ووفقا لصحيفة “اليوم السابع” المحلية، فإن شيحة حرصت على الاحتفال مع ابنتها قبل انطلاق عقد القران، حيث شاركت فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها.

كما نشرت مقطعا آخر، وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، معلقة على الفيديو قائلة: “النهاردة (اليوم) فرحة عمري”، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي الذين حضروا حفل الزفاف.

ومفيدة شيحة إعلامية معروفة، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية لا سيما في برامج المنوعات، أبرزها “سكوت حنغني”، و”دقيقة مفيدة”، و”الستات ما يعرفوش يكدبوا”، وظهرت كممثلة في في مسلسلين فقط، الأول كان بعنوان “آن الأوان” الذي عرض عام 2006، والثاني بعنوان “قواعد الطلاق الـ 45″، وقدمت خلاله شخصيتها الحقيقة كمذيعة.

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