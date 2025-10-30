ضجّة بشأن تصرّف هالة سرحان مع مراسلة لبنانية خلال بث مباشر!

أشعلت الإعلامية المصرية هالة سرحان جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد موقف طريف ومحرج في آن الوقت، حصل لها مع مراسلة لبنانية خلال إحدى الفعاليات الإعلامية.

وبحسب التقارير الواردة فيس هذا الشأن فقد تعرّضت هالة سرحان لموقف محرج خلال تواجدها في لبنان للمشاركة في فعاليات ملتقى الإعلام العربي ببيروت، حيث أظهر مقطع فيديو متداول مراسلة قناة الجديد اللبنانية وهي تتوجه إلى هالة سرحان قائلة: “نحن على الهواء… أحب أن أسألك من أي بلد أتيتِ؟”.

وبدت على الإعلامية الشهيرة دهشة كبيرة وردت مسرعة: “لأ، إذا كنتِ ما بتعرفي مين أنا ومن أي بلد، يبقى صباح الخير.. مش أنتي إعلامية؟ قولي أنا مين؟”، ثم رفضت الحديث معها والإدلاء بأي تصريح رغم محاولات المراسلة المتكررة افتكاك كلمة منها.

وأثار رد هالة المفاجئ على سؤال المراسلة دهشة المتابعين، ما دفع الكثيرين إلى مناقشة طبيعة التعامل الإعلامي وأهمية التعرف على الضيوف قبل اللقاءات. ويبدو أن هذه الواقعة الصغيرة سرعان ما تحوّلت إلى حديث الجمهور، بين من اعتبرها موقفًا طبيعيًا وطريفًا، ومن رأى فيها درسًا في الاحترافية الإعلامية.

وفي وقت لاحق، أوضحت هالة سرحان تفاصيل الواقعة مؤكدة أنها لم تقصد إحراج المراسلة، واصفة إياها بأنها “زنانة” كصفة إيجابية في مجال الصحافة، كما أشارت إلى أنها في بداية مسيرتها المهنية، ما يعكس توترها، مضيفة أن ما حدث يمكن أن يكون فرصة للتعلم.

وقالت المذيعة في تصريحات للقارهرة 24: “البنت كانت متوترة واضح إنها لسه مش خبرة، وحصل الموقف ده عشان تتعلم كان لازم تسأل حتى لو متعرفنيش أو تدخل في الموضوع على طول، إنما مينفعش تسأل اسمك ايه، وحسيت إنها في بداية حياتها محبتش أحرجها، وقولتلها أنتي زنانة ودي صفة حلوة في الصحافة وطبطت عليها وعملت الحوار علشان محرجهاش”.

بدورها قالت مراسلة الجديد: “لم أكن أعلم من هي الإعلامية هالة سرحان وده بالتأكيد تقصير مني، فضلا على أنها من أبرز الأسماء في مجال الإعلام العربي وأهم الأسماء المرموقة، ورغم إن ردها كان قاسي نوعا ما إلا أنها اعتذرت عندما علمت أننا كنا في بث مباشر”.

يذكر أن هالة سرحان إعلامية وصحفية مصرية بارزة، اشتهرت بتقديمها لعدد من البرامج الحوارية الجريئة التي غالبًا ما أثارت الجدل في العالم العربي.

بدأت مسيرتها المهنية في إذاعة “صوت أمريكا” ثم عملت مراسلة لصحيفة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي قبل أن تصبح نجمة شاشة في قنوات فضائية عربية عديدة، مثل شبكة راديو وتلفزيون العرب “ART” وقناة “دريم” وقناة “روتانا”.

تولت مناصب إدارية مهمة، منها رئاسة قطاع الأفلام في روتانا، كما قامت بتأليف العديد من الكتب، وقد نالت أعمالها الإعلامية ثناءً واسعًا لتناولها قضايا حساسة، لكنها واجهت أيضًا انتقادات بسبب بعض الممارسات التي اعتبرها البعض غير مهنية.