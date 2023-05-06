ضخّ دماء جديدة في الجهاز الإداري لِشبيبة القبائل

عاشور شلول (الثاني من اليمين) خلال انعقاد الجمعية العامّة الاستثنائية.

استلم عاشور شلول، السبت، مهام رئاسة مجلس إدارة نادي شبيبة القبائل. بعد انعقاد الجمعية العامّة الاستثنائية للفريق.

وكان عاشور شلول يملك جزءا من أسهم نادي شبيبة القبائل، قبل استلام المهام الجديدة.

وقال شوقي بوخزاني الرئيس المدير العام لِشركة متعامل الهاتف المحمول “موبيليس”، إن مجلس الإدارة الجديد سيعمل في المقام الأوّل على تثبيت الفريق في بطولة القسم الوطني الأوّل (يشغل الرّتبة قبل الأخيرة)، ثم ينطلق في إرساء أسس نادٍ احترافي.

ومعلوم أن شركة “موبيليس” تملك النسبة الكبرى من أسهم نادي شبيبة القبائل.

وأضاف أن التكوين سيكون أحد أسس العهد الجديد لـ “الكناري”، داعيا أنصار ومُحبّي النّادي إلى المساهمة في تحقيق أهداف الفريق.