ضخ 100 مليار في صندوق دعم الأدب ونحو 60 مليارا في حساب السينما

وزارة المالية تنقذ وزارة الثقافة من ورطة تمويل وتصفية المشاريع العالقة

استفاد الصندوق الوطني للأدب والفنون من مبلغ 100 مليار سنتيم ضختها وزارة المالية لإعادة بعث وتنشيط الصندوق.

وقد وجهت الحصة الكبرى من هذا المبلغ لقطاع السينما الذي استفاد من نحو 67 في المائة في حدود 65 مليار فيما حاز قطاع المسرح ودعم الجمعيات على مبلغ قدر بـ22 مليار أي بنسبة 25 في المائة وخصّص مبلغ 11 مليارا لقطاع الكتاب أي بنسبة 10 في المائة، ويوجه جزء من المبلغ لدعم برنامج الاحتفال بمئوية محمد ديب التي تحييها وزارة الثقافة رفقة جمعية الدار الكبيرة والمنتظر أن تعرف تنظيم عدة فعاليات وتظاهرات حول أعمال ومسار محمد ديب.

وحسب معلومات من محيط وزارة الثقافة، فإن ضخ مبلغ 100 مليار في حساب الصندوق جاء بعد طلب تقدمت به الوزارة على إثر المعضلة التي وقعت فيها بعد قبول ملفات لمخرجين وفنانين تقدموا بمشاريعهم لوزارة الثقافة، في حين حساب الصندوق لا يتوفر على المبالغ التي بإمكانها تحقيق هذه المشاريع. وجاء تخصيص أكبر حصة لقطاع السينما قصد تصفية العمليات العالقة لأعمال مخرجين ومنتجين وأصحاب المشاريع والتي يمتد بعضها إلى 2019 بعد أن فرضت كورونا منطقها وأدت إلى تعليق المشاريع ووقف النشاطات وكذا تمهيدا لإغلاق صندوق “الفداتيك” في نهاية الشهر الجاري بعد قرار وزارة المالية والقاضي بغلق عدد من الصناديق في عدة مجالات منها الثقافة وعليه فقد تم تخصيص مبلغ مهم لتصفية العمليات العالقة في هذا الصندوق.

وينتظر أن يتيح المبلغ الذي قدمته وزارة المالية إعادة بعث صندوق دعم الآداب والفنون وتنشيط بعض المشاريع الثقافية بعد فترة ركود أملتها الأزمة المالية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة والتي انعكست بدورها على عدة قطاعات منها الثقافة . وعمقت منها كورونا التي أخلطت أوراق المبدعين والإدارة معا.