ضخ 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة في الأسواق خلال رمضان بهذا السعر

سيتم خلال شهر رمضان المبارك ضخ أكثر من 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المستوردة في الأسواق، حسب ما أعلن عنه مستشار وزير الفلاحة ميلود تريعة.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة أكد تريعة أن الدولة قررت استئناف عملية الاستيراد لتحقيق الوفرة والأسعار.

وفي هذا الصدد وتحسبا لشهر رمضان، كشف مستشار الوزير عن استيراد ما يفوق 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، مؤكدا استمرار هذه العملية بكميات كبيرة إلى غاية خفض أسعار اللحوم محليا.

وسيتم توزيع اللحوم المستوردة عبر 540 نقطة بيع موزعة عبر مختلف الولايات بالإضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع مساحات التوزيع الكبيرة بشرط بيع الكيلوغرام الواحد بسعر 1200 دج.

وفيما يتعلق بقطاع الدواجن ونظراً لاستقرار أسعار العلف اعتبر المسؤول أنه “من غير المقبول أن يرتفع سعر الدجاج بمقدار 100 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد خلال 24 ساعة رغم تسقيف.