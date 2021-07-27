ضخ 60 ألف قنطار من الفرينة و51 ألف قنطار من السميد يوميّا

وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي مجمع "أغروديف"

اجتمع وزير الصناعة، أحمد زغدار، مساء الإثنين، بمسؤولي مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف”، حيث بحث معهم وضعية هذا المجمع، ومشاريعه وآفاقه المستقبلية والمشاكل التي يعاني منها على غرار مستحقاته المالية والمنافسة التي تمس بتوازنات المؤسسات التابعة له.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، بعد الشروحات الوافية التي تلقاها، أسدى الوزير جملة من التوجيهات بهدف زيادة فعاليته للتمكن من رفع حصته في السوق الوطنية ودخول الأسواق الدولية المجاورة، وهو ما سيسمح له باسترجاع مكانته كرائد للصناعات الغذائية في الجزائر وتقليص فاتورة الاستيراد.

وأشار، في هذا الخصوص، إلى ضرورة تنويع النشاط والمنتجات، التحكم أكثر في الأسعار والجودة لمواجهة المنافسة الشديدة التي يشهدها هذا الفرع، وكذا وضع نظرة استشرافية واستراتيجية للتأقلم والتكيف مع التغيرات والتطورات المستمرة التي يعرفها مجال الصناعات الغذائية. ودعا زغدار مسؤولي المجمع إلى بحث فرص شراكة مع المجمعات – بعد أن بادر بشراكات مع “تونيك”، و”جيتاكس” و”فيروفيال”، والجامعات وأيضا الخواص الناشطين في هذا الفرع لمضاعفة قدرات الإنتاج، وتحقيق مردودية اقتصادية أفضل وخلق الثروة ومناصب الشغل.

وتعهد الوزير بالتكفل بالانشغالات والمشاكل التي تم طرحها وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ويحوز مجمع “أغروديف” على ستة فروع متخصصة في تحويل الحبوب بطاقة إنتاجية تعادل 51.400 قنطار يوميا من القمح الصلب و60.500 قنطار يوميا من القمح اللين، ويقوم المجمع بتشغيل أكثر من 6 آلاف عامل.