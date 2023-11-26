ضرائب: ارتفاع الايرادات الجبائية بأزيد من 25 بالمائة في 2023

كشف مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، منير ديدون، عن ارتفاع الايرادات الجبائية بـ25.8 بالمائة خلال 2023.

وأفاد ديدون، الأحد، خلال نزوله ضيفا على “الشروق نيوز”، أن قيمة الجبائية العادية المحصلة هذه السنة إلى غاية سبتمبر الماضي بلغت 2124 مليار دينار.

وتابع المتحدث أن قيمة الجباية البترولية، بلغت 4101.7 مليار دينار بارتفاع بـ 6 بالمئة مقارنة بـ2022.

وأشار ديدون أن سنة 2023 عرفت تسريعا في رقمنة قطاع الضرائب .

كما أعلن المتحدث عن إطلاق تطبيقي “جبايتك” و “مساهمتك” لدفع الضرائب عن بعد، مشيرا إلى أن رقمنة النظام المعلوماتي الجبائي سيحد من التهرب الضريبي.