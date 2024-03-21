ضرائب.. حوافز جبائية هامة لهذه الفئات

ذكرت المديرية العامة للضرائب بالحوافز الجبائية المتعلقة بنشاطات البحث والتطوير ونشاطات الابتكار المفتوحة.

وأوضح بيان للمديرية نشرته على موقعها الالكتروني أن “هذه الأخيرة تحيط علما دافعي الضرائب المعنيين بنشاطات البحث والتطوير على مستوى المؤسسة ونشاطات الابتكار المفتوحة، بأن أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يمنح حوافز جبائيه تتمثل في الاستفادة من تخفيض بالنسبة للنفقات المرتبطة بنشاطات البحث والتطوير ونشاطات الابتكار المفتوحة في تحديد النتيجة الجبائية، فضلا عن التخفيض الكلي أو الجزئي لتلك النفقات (حسب طبيعة النفقات)، المطبقة خلال تحديد النتيجة المحاسبية”.

وأضاف أن تخفيض تلك النفقات الخاصة بالنتيجة الجبائية يتم في حدود 30 % من مبلغ الدخل أو الربح دون تجاوز سقف 200 مليون دينار، مشيرا الى أن النفقات المعنية بالتخفيض هي تلك المتعلقة بالبحث و التطوير على مستوى المؤسسة و برامج الابتكار المفتوحة، المحققة مع المؤسسات المتوفرة على علامة “مؤسسة ناشئة” او “حاضنة”.

وتابع البيان أنه في حالة ما اذا كانت النفقات تخص في نفس الوقت البحث و التطوير و الابتكار المفتوح، فان المبلغ الاجمالي لتلك النفقات لا يجب ان يتعدى 200 مليون دينار، في حدود 30 % من مبلغ الدخل او الربح.

وخلص بيان المديرية العامة للضرائب، الى أن النفقات المرتبطة بنشاطات البحث و التطوير و نشاطات الابتكار المفتوحة، المؤهلة للخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة، محددة في المرسوم المشترك لوزير المالية, و وزير التعليم العالي و البحث العلمي, و وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المؤرخ في 9 مايو 2023.