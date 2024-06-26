ضراوة الهجوم وتفاهة الدّفاع!

تفرست في بدائل كثيرة قدمها الاستعماريون لنا كي تصرفنا عن دين محـمد –صلّى الله عليه وسلّم-، إنها بدائل في ميادين السياسة والاقتصاد والقانون والأخلاق والأدب والسلوك… إلخ. قالوا: الولاء للتراب الوطني. قلنا: فنحن نحب أوطاننا ولكن ولاءنا لرب الأرض والسماء.. قالوا: الولاء للدم والجنس. قلنا: نحن نحب قومنا ولكن حبنا لربنا أوفى وأوثق، ولا تناقض بين حبنا لربنا وحبنا لأهلنا.

وبدأت غارات اليهود على فلسطين يؤازرها الحقد الاستعماري القديم! وإذا يهود اليمن والعراق ينضمون إلى يهود بولندا وروسيا في ضربنا.. أين الوطنية المزعومة؟ سبحان الله كأن الوطنية استجلبت لتمزيق الإسلام وحده. وبدأ الانفصاليون اللبنانيون ينشقون على إخوانهم العرب! وإذا نصارى قادمون من وادي النيل جاءوا لشد أزر المنشقين الغادرين! إذن المراد الالتفاف بالأمة الإسلامية وحدها ومخادعتها عن رسالتها ومواريثها!

وما هذا؟ هذا قانون وضعي أجدى من الشرائع السماوية! وما هذا أيضًا؟ هذه تقاليد مستوردة ميزتها أنها واقعية أما تقاليدكم فمثالية أو خيالية.. قبحكم الله، الشيطانة الراقصة في أحضان الأصدقاء والخصوم أفضل من الخفرات التقيَّات! إن الحقد كله على الإسلام ونبي الإسلام ورجال الإسلام ودعاة الإسلام، وإن استتر تحت عناوين خدّاعة، وكلمات حديثة.

قلت ومازلت أكرر: إن هذا العصر هو العصر الذهبي للأديان كلها ما عدا الإسلام! أكذوبة كبيرة الزعم بأن الأديان انسحبت تاركة مكانها للإنسانية العامة، وهيئة الأمم وحقوق الشعوب، وشتى المؤسسات البعيدة عن التعصب والجمود. إن الأديان الأرضية والسماوية استغلت هذه المؤسسات لخدمة مآربها، وقد استطاعت أن تدعم قضاياها الثقافية والسياسية دعمًا دفعها إلى الأمام وبقينا نحن وراء وراء! إن اليهودية لم تكن في قرن من القرون أقوى منها في هذه الأيام الكالحة، والصليبية التي حاربت الحضارة، وقتلت العلماء وتخلصت من هذه الذكريات وفرضت نفسها بقوة على سياسة الدول العظمى، حتى الوثنية ما تستحي من أصنامها وأوهامها، بل تسخر شارات الدول الحديثة لتكريمها! وتلك الجبهات كلها تريد اهتبال الفرصة واقتطاع جزء ما من الكيان الإسلامي الأعزل، يقع ذلك جنوب شرق آسيا، كما يقع في الشرق الأوسط، كما يقع في وسط أفريقية، كما يقع في جنوب أوروبا.

ومع أن العداوات تطفح من حولنا بالبغضاء والتحدي، فإن القلق لا يخامرني من ضراوة الهجوم، بل يخامرني من تفاهة الدفاع وسذاجته ومن نوم الحراس في مواقع خطيرة أو جريهم وراء المتع. ويبدو أن أمتنا نسيت أن استحقاقها للبقاء في الأرض يرتبط بمدى ولائها للإسلام وعملها له.

إنني تابعت احتفال عرب فلسطين بـ”يوم الأرض”، وسمعت كلاما كثيرا عن الإنسان العربي وكرامته وحقوقه، وعن فلسطين وضرورة تحريرها ورد العدوان عنها… وترقبت أن أسمع كلمة عن الله، عن الإسلام، عن الآباء الذين طردوا الرومان من هذه الأرض، فلم أسمع شيئا قط! كيف يقع هذا الذهول؟! وما المستقبل إذا كان اليهود المتحدثون إلا عن حدودهم التوراتية ومواريثهم الدينية! هل الانتماءُ اليهودي تقدمية والانتماء الإسلامي رجعية؟ يجب أن نتوب عن هذه الغفلة وإلا كان ضياع الأبد.

والانتماءُ النظري إلى الإسلام لا يكفي. لابد من الارتفاع إلى مستوى الدين في جميع المجالات العلمية والعملية.. إن الحكومة جسم روحه الشعب، وفي أقطار الدنيا ترى الروح والجسم مقترنين في كيان الدولة وكأنها قلب وقالب. أما في كثير من أجزاء أمتنا مترامية الأطراف فالحكم جسد بلا روح؛ لأن ولاء الشعوب للإسلام واتجاه بعض الحكومات إلى قبلة أخرى، وهذا في ميدان الحياة الخاصة والعامة معناه الموت.

إن أسلافنا سادوا الدنيا في العصور الوسطى لأنهم كانوا أعلم وأعدل، فلم يكن رجحان كفتهم مصادفة أو شذوذا، فإذا استوحشت المعرفة والعدالة في بلادنا فالمصير معروف.. يا حسرة على العباد؛ يفتخر اليهود بأسلافهم ويستحيون تاريخهم، وننأى نحن عن أسلافنا ونستحي من قرآننا وتاريخنا! إن أي رجل في أي موقع ينسى الإسلام ويريد الالتحاق بأي جهة أخرى في الشرق أو في الغرب، لا يمكن أن يتم على يديه نصر، بل سيجر علينا العار والنار ((إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا)) (الإنسان: 29). (من كتاب “هموم داعية”).