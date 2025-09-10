ضربة الانطلاقة بِخمس مقابلات دون حضور الجمهور

ارتفع عدد المقابلات التي ستُجرى بِمدرجات شاغرة إلى خمس لقاءات، وذلك بِرسم الجولة الأولى من عمر بطولة القسم الثاني للموسم الجديد.

وبعد المواجهات الأربع التي تطرّقنا إليها في تقرير سابق، أُضيفت إليها مباراة شبيبة الأبيار والضيف فريق شبيبة تيارت. حيث ستُقام بِملعب “عبد الرحمان إبرير” ودون حضور الجمهور.

وكان يُفترض تنظيم هذه المقابلة بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء، وبِحضور الجمهور. قبل تحويلها إلى ميدان بلدية الأبيار.

ولا يستجيب ملعب “عبد الرحمان إبرير” للمقاييس التي ضبطتها رابطة كرة القدم لِقسم الهواة، وهو الأمر الذي أفضى إلى إقامة المباراة بِمدرجات شاغرة.

وبِخصوص التاريخ والتوقيت فلم يطرأ عليهما تغيير، حيث تقرّر تثبيتهما بِموعد السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا.