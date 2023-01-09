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رياضة

ضربة جدّ موجعة لـ “بن بوعلي”

علي بهلولي
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ضربة جدّ موجعة لـ “بن بوعلي”
ح.م
نهاية موسم أحمد النذير بن بوعلي.

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري السّابق أحمد النّذير بن بوعلي لِضربة موجعة، مُرادفة لِنهاية موسمه الرياضي قبل الآوان.

جاء ذلك مساء الإثنين، في بيان نشرته إدارة ناديه شارلوروا البلجيكي.

وقالت إدارة نادي شالوروا إن بن بوعلي تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة اليسرى، وبِالضّبط تمزّق الأربطة الهلالية. ستُجبره على إجراء عملية جراحية في الأيّام القليلة المقبلة، والرّكون إلى الرّاحة العلاج لِمدّة 6 أشهر من الآن.

وتمنّت إدارة نادي شارلوروا الشّفاء العاجل لِابن الشلف، والعودة إلى الملاعب في أحسن وضعية صحّية.

وسقط المهاجم الجزائري في مطبّ الإصابة مساء السبت الماضي، خلال مباراة فريقه شارلوروا والمُضيّف نادي أوبن، بِرسم منافسة البطولة البلجيكية. وحينها دخل إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني.

وكان يُفترض أن يُشارك أحمد النّذير بن بوعلي (22 سنة) مع المنتخب المحلّي الجزائري هذه الأيّام في “شان” 2023، على اعتبار أنّه أحد أسلحة التقني مجيد بوقرة في الخطّ الأمامي. لكن في الصيف الماضي استهلّ مغامرة خوض أوّل تجربة احترافية خارج الوطن، بعد أن انتقل من نادي البارادو إلى شارلوروا لِمدّة 3 مواسم.

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