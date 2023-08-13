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رياضة

ضربة موجعة أخرى لريال مدريد مع بداية الموسم الجديد

عمر سلامي
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ضربة موجعة أخرى لريال مدريد مع بداية الموسم الجديد
ح.م
ميليتاو

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة أخرى، بعد إصابة المدافع إيدير ميليتاو في الرباط الصليبي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان طبي على موقعه الرسمي: “بعد إجراء الفحوصات للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام المقبلة”.

وأصيب إيدير ميليتاو خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء السبت، بمستهل مشوار النادي الملكي في الليغا، وهي المباراة التي حسمها أشبال المدرب أنشيلوتي بثنائية نظيفة.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن الخميس الماضي إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى‭‭ ‬‬قبل يومين من بداية مشواره بالموسم الجديد للدوري الإسباني.

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