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رياضة

ضربة موجعة لبوعناني قبل كأس أمم إفريقيا

عمر سلامي
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ضربة موجعة لبوعناني قبل كأس أمم إفريقيا
أرشيف
بدر الدين بوعناني

أكدت تقارير إعلامية أن لاعب نيس بدر الدين بوعناني سيغيب لمدة 5 أسابيع بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل.
وحسب موقع “ديزاد فوت” فإن الدولي الجزائري الذي يعاني من نقص المنافسة من قبل، تعرض لضربة موجعة، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته على مستوى الكاحل، وأن مدة غيابه عن الميادين تترواح ما بين 4 و5 أسابيع.

وبالنظر لمدة غياب بوعناني عن الميادين، فإن اللاعب سيكون خارج قائمة بلماضي المعنية بالمشاركة في “الكان”، التي ستنطلق منتصف جانفي المقبل.

ولم يستدع بوعناني للتربص الأخير للمنتخب الوطني، بسبب نقص المنافسة، بعدما أصبح خارج التشكيلة الأساسية لنادي نيس.

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