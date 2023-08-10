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رياضة

ضربة موجعة لريال مدريد عشية انطلاق الموسم الجديد

عمر سلامي
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ضربة موجعة لريال مدريد عشية انطلاق الموسم الجديد
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تيبو كورتوا

تلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة عشية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعدما أكدت الفحوصات إصابة الحارس تيبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى”.

وأضاف البيان: “سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة”.

وأكدت تقارير صحفية أن مدة غياب كورتوا عن الملاعب قد تكون تسعة أشهر على الأقل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو، المرتقبة هذا السبت، لحساب الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني للموسم 2023/2024.

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