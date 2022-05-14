ضربة موجعة لـ “صلاح”

تلقّى النّجم المصري محمد صلاح ضربة موجعة مساء السبت، بِإصابته ومغادرته أرضية ملعب “ويمبلي” في نهائي كأس إنجلترا.

وتعرّض المهاجم صلاح لِإصابة في أعلى الفخذ، واضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 33 من عمر مباراة فريقه ليفربول والمنافس نادي تشيلسي، التي ما تزال جارية لِحدّ كتابة هذه الأسطر.

ولم تُصدر إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بيانا، عن مدى خطورة إصابة صلاح من عدمها.

ويبقى الغموض يلفّ مشاركة محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول والمنافس نادي ريال مدريد الإسباني، سهرة الـ 28 من ماي الحالي، بِرسم نهائي رابطة أبطال أوروبا.