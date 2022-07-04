ضربة موجعة لـ “قادري”

عبد القهار قادري (بِالقميص والتبّان رقمَي "18") في مباراة الجزائر وإيران.

تلقّى اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري ضربة موجعة، أثناء إجراء التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وتعرّض موسط الميدان الهجومي قادري لِإصابة، ستُبعده عن المنافسات الرّسمية لِمدّة أربعة أشهر من الآن.

وسقط قادري في فخّ الإصابة، بعد مشاركته في مباراة تحضيرية لِفريقه كورتري البلجيكي، واستنادا إلى ما ذكرته أحدث التقارير الصحافة المحلّية. التي لم تُوضّح نوعية الإصابة.

وكان عبد القهار قادري قد خاض في الـ 12 من جوان الماضي، أوّل مباراة دولية له مع المنتخب الوطني الجزائري، وحملت طابعا ودّيا أمام إيران بِالعاصمة القطرية الدوحة. حيث شارك أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 61 بِزميله صانع الألعاب آدم الوناس.

وفي منتصف جوان الماضي، ذكرت الصحافة البلجيكية بِأن قادري مُرشّح لِتغيير الوجهة على مستوى الأندية، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي قادري (22 سنة) مع نادي كورتري البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

ويرغب نادي سان جيلواز البلجيكي في انتداب قادري هذه الصائفة، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “آش آل آن سبور”، الثلاثاء.

وكان فريق سان جيلواز قد تموقع ثانيا في بطولة بلجيكا للموسم المُنقضي، وسيخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2022-2023.

وشارك قادري في 22 مباراة مع فريق كورتري، بِرسم بطولة بلجيكا للموسم المُنقضي، يوجد بينها 19 مقابلة خاضها أساسيا. وسجّل هدفا، ووزّع 6 تمريرات حاسمة.