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رياضة

ضربة موجعة لـ “ناير”

علي بهلولي
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ضربة موجعة لـ “ناير”

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري صهيب ناير لِضربة موجعة، في تحضيراته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

ويشكو المدافع ناير إصابة خطيرة على مستوى الكاحل، ستُبعده عن الميادين لِفترة تتراوح ما بين شهرَين وثلاثة أشهر. تقول صحيفة “لو تيليغرام” الفرنسية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن، وأشارت إلى أن الدولي الجزائري سقط في فخّ الإصابة خلال حصّة تدريبية أجراها مع زملائه في النادي المحلي غانغون.

وكان صهيب ناير في أواخر مارس الماضي، قد استلم دعوة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لِحضور مواجهتَي “الخضر” أمام بوتسوانا والموزمبيق بِرسم تصفيات كأس العالم 2026. وذلك تعويضا لِزميله المصاب في آخر لحظة متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر.

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