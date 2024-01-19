ضربة موجعة لِصلاح ومنتخب مصر

كشف اتحاد مصر لِكرة القدم سهرة الجمعة عن جديد إصابة النّجم والقائد محمد صلاح.

وفي بيان أصدرته الهيئة المذكورة أعلاه، فإن الفحص الطبي أظهر إصابة المهاجم صلاح بِشدّ في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.

ولن يُمكن لِصلاح خوض مقابلة أخرى في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، حتّى الدور ربع النّهائي، إذا بلغ منتخب بلاده هذه المحطّة. وفقا لِبيان اتحاد الكرة المصري.

وهكذا سيغيب محمد صلاح عن مباراة مصر وجزر الرأس الأخضر، وأيضا مواجهة ثمن النّهائي إذا تأهّل منتخبه لِهذا الدّور.

إصابة وجدل

يلفّ الغموض مصير نجم وقائد منتخب مصر محمد صلاح في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، بعد تعرّضه لِإصابة. فيما اتّهمه أحد مواطنيه بِتعمّد الخروج.

واضطرّ المهاجم محمد صلاح إلى الخروج مُصابا في الوقت بدل الضّائع (45+2)، من عمر مباراة منتخب بلاده مصر والمُنافس الغاني مساء الخميس. لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لـ “كان” كوت ديفوار.

وتعرّض لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لِإصابة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، أجبرته على عدم إكمال الشوط الأوّل والخروج، تاركا النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي، قبل أن تنتهي المباراة بِهدفَين لِكلّ منتخب (الفيديو).

وقال النّاخب الوطني المصري روي فيتوريا في مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة: “لا نعرف حتّى الآن ما هي المشكلة. أتمنّى ألا تكون عائقا كبيرا. من السّابق لِأوانه قول شيء ما”.

وأضاف التقني البرتغالي: “بِالطّبع، نحن قلقون ونأمل ألا يكون الأمر خطيرا للغاية”.

ويخضع محمد صلاح، الجمعة، لِفحص طبي. ويُكشَف بعدها عن تفاصيل هذه الإصابة.

وتنتظر منتخب مصر مباراة أخيرة وقوية في دور المجموعات سهرة الإثنين المقبل، أمام فريق جزر الرّأس الأخضر.

وبعد اكتفائهما بِتعادلَين، سيلعب المصريون بِذهنية الفوز لِحصد بطاقة ثمن النّهائي. عِلما أنهم يتموقعون ثانيا بِرصيد نقطتَين، خلف مُتصدّر لائحة الترتيب جزر الرّأس الأخضر الذي يجمع 3 نقاط، وقبل غانا والموزمبيق اللّتَين تحوز كل واحدة منهما نقطة واحدة. مع امتلاك جزر الرّأس الأخضر والموزمبيق لِمباراة متأخّرة، تُجرى بينهما بعد ظهيرة الجمعة.

وفي سياق ذي صلة، شنّ اللاعب الدولي المصري المُتقاعد إبراهيم سعيد هجوما حادّا على محمد صلاح، واتّهمه بِتعمّد الخروج. مُشيرا في ظهور إعلامي له بِإحدى القنوات التلفزيونية المحلّية، إلى أنه فعل اللّقطة ذاتها في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2006 (الفيديو).

ولعب إبراهيم سعيد (44 سنة) لِمنتخب مصر ما بين 2000 و2008، في منصب مدافع. وساهم في نيله كأس أمم إفريقيا عامَي 2006 و2008.