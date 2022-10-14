ضربة موجعة لِفرنسا بطلة العالم

تلقّى منتخب فرنسا لِكرة القدم ضربة موجعة، قبل شهر عن انطلاق رحلته إلى قطر للدفاع عن لقبه العالمي.

وأعلنت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عن غياب لاعبها نغولو كانتي لِمدّة 3 أشهر من الآن، بِداعي إصابة في أوتار الرّكبة. ما يعني – رسميا – أن متوسط الميدان الأسمر لن يُشارك مع منتخبه الفرنسي في المونديال الذي ينطلق بِتاريخ الـ 20 من نوفمبر المقبل. حيث يلعب “الديكة” في فوج يضمّ فرق الدانمارك وأستراليا وتونس.

وللسبب المذكور أعلاه، لم يلعب نغولو كانتي أيّ لقاء منذ الـ 14 من أوت الماضي. بعد أن ركن إلى العلاج والرّاحة.

وكان اللاعب كانتي (31 سنة) قد ساهم بِقسط وافر في إحراز منتخب فرنسا كأس العالم 2018 بِروسيا، وبلوغ نهائي بطولة أمم أوروبا داخل القواعد في 2016.

ويُصنّف نغولو كانتي ضمن خانة أفضل لاعبي مركز متوسط ميدان دفاعي في العالم، كما تموقع خامسا في لائحة ترتيب جائزة “الكرة الذهبية” لِعام 2021.

ويأتي هذا النّبأ “الحزين” لِمنتخب التقني ديدييه ديشان، لِيُضاف إلى أخبار أخرى سيّئة، على غرار رغبة المهاجم كيليان مبابي في ترك نادي باريس سان جيرمان في جانفي المقبل والانتقال إلى فريق ريال مدريد، مع ما يتلقّاه من ضغوط سواء لِدفعه إلى الرّحيل أو إقناعه بِالبقاء. وأيضا ما حدث مُؤخّرا لِمتوسط الميدان بول بوغبا، ومزاعم شقيقه ماتياس بِأنه يلجأ إلى الشعوذة، إيذاءً لِمبابي. ناهيك عن الانتقادات اللاذعة التي يتعرّض لها رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نوال لوغرايت هذه الأيّام لِإرغامه على الإستقالة.