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رياضة

ضربة موجعة لِهذا اللاعب الدولي

علي بهلولي
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ضربة موجعة لِهذا اللاعب الدولي
ح.م
إيلان قبال في تربّص لـ "الخضر" بِأرض الوطن، شهر أكتوبر من عام 2021.

بعد موسم ناجح إلى حدّ كبير، تلقّى لاعب دولي جزائري نبأ سيّئ يُعكّر المزاج.

ورشّحت بعض الأوساط المُقرّبة من بيت المنتخب الوطني الجزائري هذا اللاعب، لِحضور مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري وأوغندا في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026.

واستندت هذه الفئة إلى العروض اللافتة لِصانع الألعاب إيلان قبال، أثمرت بِتسجيل 8 أهداف وتوزيع 11 تمريرة حاسمة، بِزيّ نادي باريس في بطولة القسم الثاني الفرنسي المختتمة فعّاليتها الجمعة الماضية، فضلا عن حيازته مقعدا في التشكيل الأساسي النّهائي للمنافسة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية صادرة، الإثنين، أن قبال يُعاني إصابة على مستوى الكاحل، وسيركن إلى العلاج والراحة لِمدّة شهر من الآن. وهو ما يُعيق عودته إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”. كما لن يُشارك مع فريقه باريس الذي تنتظره مواجهتان فاصلتان للصعود إلى القسم الأوّل الفرنسي، انطلاقا من مساء هذا الثلاثاء.

وكان إيلان قبال قد حضر تربّصا لِأواسط “الخضر” في عام 2018، وآخر في صفوف الأكابر نسخة جمال بلماضي في خريف 2021، لكنه لم يلعب أيّ لقاء دولي.

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