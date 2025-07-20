ضربة نوعية للمقاومة.. استهداف 3 دبابات ميركافا وقنص جندي صهيوني

استخدمت فيها شواظ وثاقب وتاندوم

أعلنت المقاومة الفلسطينية عن استهداف ثلاث دبابات ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشجاعية شرقي غزة بذخائر متطورة، مع قنص جندي صهيوني كان معتليا إحداها.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد: “استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بعبوتي شواظ وثاقب وقذيفة تاندوم في الشجاعية”، مضيفة أن المقاومين تمكنوا من قنص جندي صهيوني كان يعتلي دبابة ميركافا في محيط مدرسة الناصرة”.

وأفادت هيئة البث العبرية بسحب لوائي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من غزة، فيما أوضحت أن الجيش يتحدث عن 5 فرق تناور داخل القطاع لكن العدد الفعلي أقل من ذلك بكثير.

وأضافت أن لواء المظليين يبدأ هذا الأسبوع مهام استبدال قوات الاحتياط في الضفة الغربية.

وتمكنت المقاومة خلال عمليات سابقة من تدمير العديد من دبابات الميركافا التي يبلغ سعر الجيل الأخير منها 7 ملايين دولار، وذلك بعبوات ناسفة لا يتجاوز ثمنها 500 دولار وهو ما اعتبره خبراء “إساءة لسمعة الصناعة العسكرية في تل أبيب”.

ومنذ بداية الحرب في غزة، كانت دبابات الميركافا أحد أبرز أهداف مقاتلي حركة “حماس” الذين وثقوا العديد من عمليات تدميرها، في مقاطع مصورة أبهرت العالم.