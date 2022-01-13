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جواهر

ضربها شقيقها بسب رقصها على تيك توك.. ما حقيقة الصورة المتداولة؟

جواهر الشروق
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ضربها شقيقها بسب رقصها على تيك توك.. ما حقيقة الصورة المتداولة؟

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها بأنّها لشابة تعرّضت للضرب من طرف شقيقها بسبب نشرها فيديوهات وهي ترقص على تطبيق تيك توك.

يتضمّن المنشور صورة لفتاة يبدو أنّها تعرّضت لضربٍ مبرح، والضمّادات تغطّي أجزاء من وجهها،  وأرفق المنشور أيضاً بصورة لفتاة سليمة، وجاء في التعليق: “شاب يضرب أخته بأداة حادّة بعد أن وجدها ترقص على موقع تيك توك”.

وحظي المنشور بآلاف المشاركات والتعليقات على عدّة صفحات وحسابات في مواقع التواصل، خصوصاً بعد الجدل الذي أثارته قضيّة “فتيات التيك توك” في مصر، حيث حوكمت مجموعة منهن بتهمة خدش الحياء والتعدي على القيم والمبادئ الأسريّة.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح، والصورة الأولى منشورة منذ العام 2018 على وسائل إعلام عربيّة على أنّها تظهر سيّدة تونسيّة تعرّضت لضربٍ عنيفٍ من زوجها كاد أن يودي بحياتها.

أمّا الصورة الثانية فيظهر عليها اسم حساب على موقع تيك توك. وعند البحث في هذا الحساب الذي يعود لفتاة جزائريّة، يمكن العثور على الفيديو الذي اقتطعت منه الصورة المستخدمة في المنشورات المضلّلة.

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