ضرب وحشي وحرمان من العلاج.. انتهاكات جسيمة في حق الدكتور أبو صفية

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الإثنين، أن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، يعاني من تدهور صحي خطير منذ اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أواخر ديسمبر 2024، وسط حرمان ممنهج من العلاج الطبي.

ووفقًا لمعلومات نقلتها محاميته غيد غانم قاسم بعد آخر زيارة له داخل السجون الاحتلال، فإن الدكتور أبو صفية فقد أكثر من 40 كيلوغرامًا من وزنه.

كما يعاني الدكتور من ضعف في عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم، دون تلقيه أي رعاية طبية مناسبة، في مخالفة واضحة للمعايير الإنسانية والدولية في معاملة المعتقلين.

وذكرت المحامية أن الطبيب الأسير تعرض للضرب الشديد لمدة نصف ساعة متواصلة، استهدف فيها القفص الصدري والوجه والرأس والرقبة، ما فاقم حالته الصحية، واصفة الانتهاكات التي يتعرض لها بـ”الوحشية”.

وكان الدكتور حسام أبو صفية من أوائل الأطباء الذين واصلوا أداء واجبهم الطبي في ظل الحرب على غزة، رغم المخاطر المتزايدة.

ففي 24 نوفمبر، أُصيب بجروح إثر قصف استهدف مستشفى كمال عدوان، لكنه رفض مغادرة موقعه، وواصل تقديم العلاج للجرحى والمصابين.

وفي 26 أكتوبر، فقد أبو صفية نجله “إبراهيم” خلال اقتحام الجيش الصهيوني للمستشفى، ثم جرى اعتقاله في 27 ديسمبر أثناء عملية اقتحام جديدة، أُخرج فيها من المستشفى بالقوة وتحت تهديد السلاح، بعد أن تم تدمير أجزاء كبيرة من المنشأة الصحية.

وفي فبراير الماضي، نشر الإعلام العبري للمرة الأولى مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل وهو مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة “المقاتل غير الشرعي”، والكشف عن تعرضه لتعذيب وتنكيل وإهمال طبي.

فيما ثبتت محكمة صهيونية، نهاية مارس الماضي، أمر اعتقال أبو صفية لمدة 6 أشهر، وفق بيان لمكتب إعلام الأسرى التابعة لحركة “حماس”.

وتقول وزارة الصحة إن اعتقال أبو صفية يأتي في سياق حملة ممنهجة طالت الطواقم الطبية في قطاع غزة منذ بداية الحرب، حيث بلغ عدد المعتقلين من العاملين في المجال الصحي نحو 360 شخصًا، بينهم أطباء في تخصصات دقيقة كان وجودهم حيويًا لإنقاذ الأرواح.

وشددت الوزارة على أن ما يتعرض له الدكتور أبو صفية وزملاؤه يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن كافة أفراد الطواقم الطبية المعتقلين.