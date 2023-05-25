“ضرس العقل” يُغيّب بن طالب عن مُقابلتَين في البطولة الفرنسية!

يغيب اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن مباراة فريقه أونجي والضيّف نادي تروا الفرنسيَين، المُبرمجة سهرة السبت المقبل.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة، من عمر البطولة الفرنسية.

وقال مدرب فريق أونجي ألكسندر دوجو في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، إن متوسّط الميدان بن طالب لن يحضر وقائع مواجهة تروا، دون أن يُقدّم توضيحات.

وذكرت صحيفة “واست فرانس” أن الدولي الجزائري يغيب بِسبب طبّي، فحواه خلعه لِضرس العقل في الأيّام القليلة الماضية.

وكان بن طالب وللسبب ذاته بعد ظهيرة الأحد الماضي، قد غاب عن مواجهة فريقه أونجي والمُضيّف نادي رامس، لِحساب منافسة “اللّيغ 1”.